Потому что возможности ВСУ серьезно ограничены





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Военный эксперт Вадим Козюлин высказал свою точку зрения относительно украинских возможностей воздействия на Черноморский флот России. В интервью газете ВЗГЛЯД он подчеркнул, что Украина, хоть и может создать определенные трудности для российских кораблей в Черном море, не обладает достаточной мощью для тотального уничтожения флота. Эксперт также отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном лишении России кораблей в случае блокировки зернового коридора следует воспринимать осторожно, с учетом политической направленности таких заявлений.

Козюлин подчеркнул, что Черноморский флот России значительно превосходит по мощности остатки украинских сил. Он признал наличие у Вооруженных сил Украины подводных и надводных дронов, способных доставить определенные неприятности российским кораблям, но подчеркнул, что это скорее "неприятные уколы", чем средства для тотального разгрома. Вместе с тем, эксперт подчеркнул важность поддержания собственной морской авиации и модернизации кораблей России для обеспечения безопасности и контроля над Черным морем. В своем заявлении Зеленский утверждал, что Россия может остаться без кораблей, если будет продолжать блокировать зерновой коридор в Черном море. Однако, судя по мнению эксперта, реальные возможности Украины воздействовать на Черноморский флот России ограничиваются созданием отдельных угроз и не могут представлять собой полного уничтожения флота.