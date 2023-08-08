Диалог между США и Россией о зерновой сделке и поиски компромисса продолжаются





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Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией продолжает нарастать, вновь привлекая внимание мировой общественности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французской радиостанции RFI, что США приложили максимальные усилия для решения вопросов, связанных с участием России в черноморской зерновой инициативе.

Согласно словам Блинкена, возобновление зерновой сделки для США не станет предметом уступок, и он спорит с заявлениями Москвы о возникших при экспорте российского зерна и удобрений препонах. Госсекретарь подчеркнул, что американская сторона предприняла шаги для обеспечения решения конкретных проблем, включая банковские и транспортные вопросы.

Однако, российская сторона выразила недовольство и указала на невыполнение части условий черноморской зерновой инициативы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для России важно выполнение всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

Ситуация оставляет много вопросов без ответов и требует дальнейших дипломатических усилий для нахождения компромиссного решения. Важно, чтобы обе стороны продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимовыгодных решений, которые способствовали бы укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.