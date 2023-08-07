IMSR использует расплавленную соль в качестве топлива и охлаждающей среды, открывая новые перспективы для ядерной энергетики.





Компания Terrestrial Energy взяла курс на реализацию новаторского подхода в области ядерного топлива, подписав контракт на производство и поставку с дочерней компанией Westinghouse - Springfields Fuels Limited. Соглашение предусматривает создание пилотного завода по производству топлива для интегрального реактора на расплавленных солях (IMSR) в Великобритании. Этот шаг открывает дорогу для поддержки будущей эксплуатации реакторов IMSR. В рамках проекта предусмотрена поддержка со стороны Национального фонда ядерного топлива правительства Великобритании.

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Существующая инфраструктура на производственном участке реакторного топлива Springfields в Престоне, в северо-западной части Англии, готова поддерживать поставки топлива для разработки IMSR и способна масштабироваться для поддержки эксплуатации целого флота реакторов IMSR в 2030-х годах, заявляет Terrestrial. Новый контракт обеспечит создание пилотного завода в преддверии построения масштабного завода для коммерческого производства реакторного топлива для целого ряда работающих в 2030-х годах реакторов IMSR.

IMSR компании Terrestrial - это реактор 4-го поколения, который использует расплавленную соль в качестве топлива и охлаждающей среды. Это позволяет прямо поставлять тепло промышленным объектам или использовать его для генерации электрической энергии, причем это происходит с использованием обычного ядерного реакторного топлива - стандартного обедненного урана.

Важным аспектом является то, что топливо IMSR может быть транспортировано с помощью уже существующих сегодня упаковок для реакторного топлива, что имеет коммерческую значимость для раннего развертывания реакторов IMSR.

"Наша коммерческая стратегия для IMSR заключается в использовании существующей ядерной промышленной инфраструктуры, материалов, навыков и возможностей наибольшим образом при эксплуатации реактора IMSR", - сказал генеральный директор Terrestrial Energy Саймон Айриш. "Эта стратегия, ориентированная на эффективность капитала, ясно выражена в использовании стандартного обедненного уранового топлива и перепрофилировании обширных возможностей по производству топлива на участке Springfields.