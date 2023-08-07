Приговор Имрану Хану по обвинениям в коррупции вызывает массовые протесты и повышенное напряжение в Пакистане, ставя страну на грань политического кризиса.

Бывший премьер-министр Пакистана, Имран Хан, переживает трудные времена. Этот бывший звездный игрок в крикет, превратившийся в политика, был осужден на три года заключения по обвинению в коррупции. Его вина связана с недекларированием средств, которые, как утверждают обвинители, он получил от продажи подарков во время своего премьерства.

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С этими обвинениями Хан категорически не согласен. Он решительно отрицает свою вину и планирует обжаловать приговор суда. После объявления приговора, Хана задержали прямо в его доме в Лахоре. Он обратился к своим сторонникам через социальные сети, настоятельно призвав их не оставаться в стороне: "У меня всего одна просьба - не сидите дома в молчании".

Политическая карьера Хана, которую он начал после успешной спортивной карьеры в крикете, была весьма бурной. Избранный на пост премьер-министра в 2018 году, он был свергнут всего через год после голосования о недоверии. Это стало следствием серьезного конфликта с влиятельной военной элитой Пакистана.

Имран Хан в данный момент находится перед судом. Ему предъявлено более ста обвинений после того, как он был отстранен от власти. Он настаивает, что эти обвинения являются частью политической игры, а не результатом действительного правонарушения.

Основное обвинение против Имрана Хана связано с утверждениями о том, что он некорректно заявлял подробности о подарках, полученных от иностранных дипломат. Стоимость этих подарков, которые включали часы Rolex, кольцо и запонки, оценивается более чем в 140 миллионов пакистанских рупий (около 635 000 долларов).

Однако судья Хумайун Дилавар, вынесший приговор, уверен в виновности Хана: "Его нечестность была установлена без всякого сомнения," - заявил он в своем решении.

Адвокат Имрана Хана, Гохар Хан, выразил недовольство решением суда, описав его как "уничтожение справедливости". Пока неизвестно, как разрешится эта ситуация, но уже сейчас ясно, что политическая ситуация в Пакистане напряжена.