Аналитик Минг-Чи Куо предсказывает выпуск нового поколения трекеров AirTags к концу 2024 года

Любителям продукции Apple стоит приготовиться к долгому ожиданию. Известный аналитик в сфере технологий, Минг-Чи Куо, поделился прогнозами относительно следующего поколения трекеров AirTags. По его данным, новинка выйдет на рынок лишь к концу 2024 года.

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Эксперт также предположил, что новые трекеры будут тесно интегрироваться с гарнитурой Apple Vision Pro. "Apple видит будущее в пространственных вычислениях. С Vision Pro в роли основы, новые устройства, такие как AirTag 2, станут частью этого инновационного экосистемного подхода", - комментирует Куо на платформе X, которую ранее называли Twitter.

Трекеры AirTags первого поколения завоевали популярность благодаря удобству отслеживания личных вещей. Однако были и опасения: возможность использования устройств для слежки вызвала обеспокоенность среди пользователей. Apple не осталась в стороне и представила ряд улучшений, повышающих безопасность использования трекеров. Дополнительно, в партнерстве с Google, компания разрабатывает методы противодействия нежелательному отслеживанию через Bluetooth.

Поклонники бренда с нетерпением ждут анонса и надеются узнать больше о функционале и инновациях второго поколения AirTags уже в ближайшем будущем.