Рядом с Байкалом началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа

Российские ученые готовятся удивить весь мир! Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН представил свой новый мегапроект: создание грандиозного солнечного телескопа-коронографа. Это будет не просто очередной телескоп, но настоящий колосс в мире солнечной астрономии — крупнейший в Евразии.

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Представьте, главное зеркало этого технологического чуда — целых три метра в диаметре. Это как площадь баскетбольного кольца, выполненное из ультрасовременного материала — астроситалла. Эта стеклокерамика не только поражает своей прочностью, но и обладает потрясающей оптической точностью.

Но что особенно важно для любителей космоса? Этот телескоп откроет перед нами новые страницы в изучении Солнца. С его помощью ученые получат уникальную возможность исследовать магнитные поля, фотосферу и, конечно, таинственные загадки солнечной активности.

Строительство такого астрономического гиганта — это не просто постройка нового оборудования. Это создание целого научного комплекса: от зданий для оборудования до лабораторий. И этот телескоп возвысится на высоту 42 метра — это как здание в 14 этажей.

Ожидается, что к 2030 году этот амбициозный проект не только привлечет внимание мирового научного сообщества, но и укрепит позиции России в мировых космических исследованиях. Со стартом этого проекта, солнечная астрономия в России готовится взлететь на новую орбиту.

Подготовка строительства уже идет полным ходом, и вскоре начнутся активные строительные работы. Так что, держим руку на пульсе и ждем новых открытий.