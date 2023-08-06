Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
OnePlus Open: складной экран, Snapdragon 8 Gen 2, 7.8"/6.3" дисплеи, 64Mp, 4800mAh
OnePlus готовит к выпуску новый складной смартфон, отличающийся широким дизайном, напоминающим Oppo Find N.

реклама

В предверии официального анонса нового складного смартфона от OnePlus, инсайдеры снова сделали заявку на внимание любителей технологий. Авторитетный инсайдер OnLeaks раскрыл детали о предстоящей новинке OnePlus Open.

реклама

Дизайн и материалы ПО предоставленным рендерам, OnePlus делает ставку на инновационный дизайн. Компания отказалась от изначального «вытянутого» дизайна, который был в тренде у многих производителей, в пользу более широкого и стильного в духе Oppo Find N. Особенностью станет закругленные края и задняя панель из экокожи, что должно придать устройству элегантности и удобства в использовании.

Одним из ключевых моментов нового девайса станет его камера. Задняя панель устройства почти на половину занята блоком камер, что подчеркивает фокус на фотографические возможности. В партнерстве с Hasselblad, OnePlus интегрировал три модуля: основной и широкоугольный на 48 Мп, а также телеобъектив на 64 Мп. Наличие датчика ToF или LiDAR обещает передовые возможности в автофокусировке и портретной съемке.

Сердцем OnePlus Open станет мощный чип Snapdragon 8 Gen 2. Девайс будет оборудован внутренним 7,8-дюймовым складным дисплеем и дополнительным внешним 6,3-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Это обещает гладкость и четкость изображения, что особенно важно для складных моделей.

Смартфон получит аккумулятор емкостью 4800 мАч, что должно обеспечить долгую работу без необходимости постоянной зарядки. Также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что обещает максимально короткие интервалы зарядки.

Хоть дата презентации OnePlus Open еще окутана тайной, волнение вокруг него уже достигло пика среди  экспертов. Мир в ожидании: сможет ли новинка перевернуть наши представления о складных смартфонах?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #oneplus #телефон #телефон bq
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилось изображение смартфона OnePlus Ace 2 на Snapdragon 8 Gen 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
8
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
3
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
1
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
4
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
3
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
+
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
3
Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
2
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Таможенная служба Китая пресекла попытку контрабанды 837 процессоров и 900 модулей памяти
3
Страны Западной Африки согласовали план возможной интервенции в Нигер
1
Bloomberg: на Украине сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
2
Джеймс Ганн готовит киновселенную покруче, чем вселенная Marvel
2
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
+
Восемь бронемашин MaxxPro превратились в груду металла в Запорожье на минном поле
+
Опубликован ANARI 1.0 — открытый стандарт для движков 3D-рендеринга
2
Согласно отчета Backblaze для жестких дисков емкостью 10 ТБ второй квартал 2023 выдался тяжелым
+
Б/у Sapphire Radeon RX 590 из Китая за 8000 рублей легко запустила современные игры с высоким FPS
5

Популярные статьи

БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
21
Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
4
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
7
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
80
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
78
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
6
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
6
Radeon RX 5600 XT в 2023 году - ТОП за свои деньги
7
ВСУ ведут наступление уже 2 месяца. Разбираем промежуточные итоги
2
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
1

Сейчас обсуждают

Александр Полянский
13:49
Чего я жду очень давно - так это смерти дубляжа.
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
REY_B_
13:47
При чём тут Франция? Тут бизнес делается "Купить у Нигера задёшево - перепродать Франции задорого".
Нигерия и Чад отказались посылать войска в Нигер для возвращения к власти президента
Сергей Далечин
13:45
"Это кал потому что я так сказал". Гениально приравнивать технологию(да ещё и которая работает на специально созданных для этого ядрах), над которой работали умнейшие люди планеты к отходам жизнедеяте...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
beltar
13:40
Прикольно, селективное боепитание через 3 8-мизарядных магазина.
Шойгу изучил трофейную БМП CV9040C – машина не понравилась инженерам РФ и имеет массу недостатков
REY_B_
13:39
Люди, которые контролируют западный ВПК, зарабатывая на нём, стали гораздо больше терять в других местах. - Материал отработан, пора его сбрасывать.
Стример решил бесплатно раздать PlayStation в Нью-Йорке и получил судебное обвинение в беспорядках
Shatun29
13:36
Если уран и золото не входит в интересы франции то да.
Нигерия и Чад отказались посылать войска в Нигер для возвращения к власти президента
Vasijara
13:35
Это полная чушь, никто не стал бы покупать отдельную плату для физики и никто бы не стал лепить её на материнки. И ради пары задротов кто купил бы такую плату, разрабы не стали тратить время на игры с...
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
REY_B_
13:34
Нью-Йорк банкрот, бизнес бежит, так что в нём сейчас реально огнеопасно. О причинах этого говорить "нельзя", зато можно найти стрелочника.
Стример решил бесплатно раздать PlayStation в Нью-Йорке и получил судебное обвинение в беспорядках
Alim63
13:29
Сюжет для очередного феминистического кино
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
REY_B_
13:25
Народ Франции с этого ничего не имеет. Точнее имеет миграцию. Так что французских интересов тут негусто.
Нигерия и Чад отказались посылать войска в Нигер для возвращения к власти президента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем