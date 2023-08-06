OnePlus готовит к выпуску новый складной смартфон, отличающийся широким дизайном, напоминающим Oppo Find N.

В предверии официального анонса нового складного смартфона от OnePlus, инсайдеры снова сделали заявку на внимание любителей технологий. Авторитетный инсайдер OnLeaks раскрыл детали о предстоящей новинке OnePlus Open.

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Дизайн и материалы ПО предоставленным рендерам, OnePlus делает ставку на инновационный дизайн. Компания отказалась от изначального «вытянутого» дизайна, который был в тренде у многих производителей, в пользу более широкого и стильного в духе Oppo Find N. Особенностью станет закругленные края и задняя панель из экокожи, что должно придать устройству элегантности и удобства в использовании.

Одним из ключевых моментов нового девайса станет его камера. Задняя панель устройства почти на половину занята блоком камер, что подчеркивает фокус на фотографические возможности. В партнерстве с Hasselblad, OnePlus интегрировал три модуля: основной и широкоугольный на 48 Мп, а также телеобъектив на 64 Мп. Наличие датчика ToF или LiDAR обещает передовые возможности в автофокусировке и портретной съемке.

Сердцем OnePlus Open станет мощный чип Snapdragon 8 Gen 2. Девайс будет оборудован внутренним 7,8-дюймовым складным дисплеем и дополнительным внешним 6,3-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Это обещает гладкость и четкость изображения, что особенно важно для складных моделей.

Смартфон получит аккумулятор емкостью 4800 мАч, что должно обеспечить долгую работу без необходимости постоянной зарядки. Также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что обещает максимально короткие интервалы зарядки.

Хоть дата презентации OnePlus Open еще окутана тайной, волнение вокруг него уже достигло пика среди экспертов. Мир в ожидании: сможет ли новинка перевернуть наши представления о складных смартфонах?