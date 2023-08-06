Зарядка 22.5 Вт, продажи стартуют 9 августа в Индии

5 августа 2023 года мир увидел новый шедевр от Xiaomi - Poco M6 Pro 5G. Это не просто еще один смартфон в линейке компании, это яркий представитель того, как современные технологии и дизайнерские решения могут объединиться, чтобы предложить пользователям невероятное сочетание цены и качества.

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За счет процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 смартфон обеспечивает мгновенную реакцию на любые задачи: будь то многозадачность, игры с высокой графикой или просмотр видео в высоком разрешении. Два варианта памяти (4/64 ГБ и 6/128 ГБ) позволяют выбрать оптимальный вариант для любого пользователя, а возможность расширения до 1 Тб делает Poco M6 Pro идеальным выбором для тех, кто любит хранить много контента на устройстве.

Экран 6,79 дюйма с разрешением Full HD+ станет настоящим подарком для ценителей ярких и насыщенных изображений. Частота обновления 90 Гц делает анимацию и движение на экране плавными и четкими. К тому же, благодаря высокой яркости в 550 кд/м², смартфон отлично подойдет для использования на улице в солнечный день.

Фотографы и любители мобильной фотосъемки будут в восторге от 50-мегапиксельной основной камеры, которая способна запечатлеть каждую деталь. А для селфи-любителей предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Долгосрочная автономность обеспечивается благодаря аккумулятору на 5000 мА·ч. Быстрая зарядка через USB Type-C позволит не тратить много времени на зарядку, а зарядное устройство мощностью 22,5 Вт в комплекте гарантирует максимальную скорость зарядки.

Неудивительно, что внутренние характеристики Poco M6 Pro 5G напоминают о техническом оснащении Redmi 12 5G. Очевидно, что Xiaomi решила воспользоваться успешными решениями и применить их в новой модели, делая ее еще более привлекательной для покупателей.

Poco M6 Pro 5G будет доступен в Индии с 9 августа в стильных цветовых решениях: элегантный черный (Power Black) и свежий зеленый (Forest Green). И все это по впечатляюще привлекательной цене: от $135 до $160 в зависимости от конфигурации.