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Всем привет. Довелось протестировать 3060 12GB и RX 6700XT в майнинге эфира лицом к лицу. Исходя из этого были сделаны выводы о том, интересны ли эти карты майнерам на сегодня при нынешних ценах. При тестировании были сделаны следующие твики:

RTX 3060 12 RX 6700XT Разгон памяти Разгон памяти Занижение частоты ядра с фиксацией Занижение частоты ядра Занижение PL Занижение напряжения ядра

Занижение частоты SOC

Занижение напряжения SOC

Включение Fast Timings

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Результаты RTX 3060 12Gb = 48,15 Mh/s при 125Вт от розетки, цены от 70 тыс руб

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RX 6700XT = 46.2 Mh/s при 105Вт от розетки (не по датчику), цены от 99 тыс руб.

Что ж. Судя по всему майнеры не захотят покупать RX 6700XT за 99-105 тыс руб при окупаемости в 11 месяцев без учета затрат на электричество. Карта во многом превосходит конкурента в лице 3060 12GB. А именно бОльшая производительность в играх, лучшая система охлаждения, лучшая система питания, лучшая энергоэффективность, нет ограничений по сборке многокарточных ферм. Но все упирается в цену. При цене в 60-70тыс руб, майнеры начнут их покупать, если прибыльность майнинга не упадет. Ведь та же 3060 12GB при цене в 70 тыс окупается за 7,5 месяцев. Но и даже так эта карта на сегодня не так интересна майнерам из-за ограничений, введенных компанией Nvidia.

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Подробнее в видео:





Кто же будет покупать эти карты? Неужели геймеры? Не думаю. Цена для обычного геймера-студента или школьника слишком высока. Что же получается? А получается то, что постепенно цены на эти позиции должны снижаться (при условии отсутствия роста прибыльности майнинга). Думаю, в обозримом будущем мы увидим цены на RTX 3060 12Gb в районе 60-65тыс, а RX 6700XT 75-85 тыс. Ниже - вряд ли, т.к. данная граница уже начинает затрагивать интересы майнеров. Ну а покупать эти карты или нет - решать только вам.



