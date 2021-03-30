Блогер сравнил 3060 12GB и 6700XT в майнинге - нужны ли майнерам эти карты
Всем привет. Довелось протестировать 3060 12GB и RX 6700XT в майнинге эфира лицом к лицу. Исходя из этого были сделаны выводы о том, интересны ли эти карты майнерам на сегодня при нынешних ценах. При тестировании были сделаны следующие твики:
|
RTX 3060 12
|
RX 6700XT
|Разгон памяти
|Разгон памяти
|Занижение частоты ядра с фиксацией
|Занижение частоты ядра
|Занижение PL
|Занижение напряжения ядра
|Занижение частоты SOC
|Занижение напряжения SOC
|Включение Fast Timings
реклама
Результаты RTX 3060 12Gb = 48,15 Mh/s при 125Вт от розетки, цены от 70 тыс руб
RX 6700XT = 46.2 Mh/s при 105Вт от розетки (не по датчику), цены от 99 тыс руб.
Что ж. Судя по всему майнеры не захотят покупать RX 6700XT за 99-105 тыс руб при окупаемости в 11 месяцев без учета затрат на электричество. Карта во многом превосходит конкурента в лице 3060 12GB. А именно бОльшая производительность в играх, лучшая система охлаждения, лучшая система питания, лучшая энергоэффективность, нет ограничений по сборке многокарточных ферм. Но все упирается в цену. При цене в 60-70тыс руб, майнеры начнут их покупать, если прибыльность майнинга не упадет. Ведь та же 3060 12GB при цене в 70 тыс окупается за 7,5 месяцев. Но и даже так эта карта на сегодня не так интересна майнерам из-за ограничений, введенных компанией Nvidia.
реклама
Подробнее в видео:
Кто же будет покупать эти карты? Неужели геймеры? Не думаю. Цена для обычного геймера-студента или школьника слишком высока. Что же получается? А получается то, что постепенно цены на эти позиции должны снижаться (при условии отсутствия роста прибыльности майнинга). Думаю, в обозримом будущем мы увидим цены на RTX 3060 12Gb в районе 60-65тыс, а RX 6700XT 75-85 тыс. Ниже - вряд ли, т.к. данная граница уже начинает затрагивать интересы майнеров. Ну а покупать эти карты или нет - решать только вам.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила