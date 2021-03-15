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Всем привет. Это будет короткая новость. 3060 12 гб десктопная версия отлично майнит эфир. 40-45Мх/с Все, халява кончилась. Кто не успел купить в магазинах - нужно ускориться. Скоро их не останется ни для майнеров ни для геймеров. Нужно заметить, что такой хешрейт показан во время стрима. Без нагрузки же карта покажет 49-50Мх/с.

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PS: судя по некоторым данным все еще присутствуют ограничения для организации майнинга на этих картах в полноценных ригах. Однако если карта одна в компютере и к ней подключен монитор - то все работает, достаточно лишь поставить определенную версию драйверов. Ниже стрим процесса майнинга на данной карте. Так же подтверждения пришли от многих владельцев данных карт.



