Многие компьютеры с Windows 10 не соответствуют системным требованиям Windows 11, что означает невозможность обновления до этой версии ОС.

По оценкам аналитиков Canalys, 240 миллионов ПК могут оказаться на свалке после октября 2025 года, когда Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10. Microsoft будет предоставлять платную поддержку до октября 2028 года, но, скорее всего, обновление будет стоить дешевле.

По оценкам аналитической компании, до 240 миллионов компьютеров будут выброшены из-за необходимости приобретения нового оборудования для соответствия требованиям Windows 11, даже если в остальном эти компьютеры работают безупречно.

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По оценкам Canalys, в течение почти двух лет, предшествующих официальному завершению поддержки Windows 10 компанией Microsoft - 14 октября 2025 года, - около пятой части устройств превратится в электронный мусор из-за несовместимости с Windows 11. Это составляет 240 миллионов компьютеров. Canalys образно подчеркнул:

Если бы все эти ноутбуки были сложены друг на друга, они образовали бы стопку в 600 км над Луной.

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