Апокалипсис Activision: Sony прогнозирует убыток в $1,5 млрд к 2027 году после слияния с Microsoft.

Приобретение Activision Blizzard King может помочь Microsoft обогнать Sony на рынке консолей. Sony воспринимает это слияние как серьезную угрозу для своих консолей и секторов подписки, поскольку она пытается создать идеальную подписку на игры.

реклама

Microsoft столкнулась с ожесточенным противодействием в своем стремлении объединиться с Activision Blizzard King. Опасения были не только у регулирующих органов. Sony была одним из самых ярых противников сделки. Она так бурно выражала свой протест, что Microsoft пришлось пообещать, что Call of Duty будет доступна на PlayStation в течение следующих 10 лет.

Десятилетняя уступка Редмонда удовлетворила все регулирующие органы, кроме FTC. Однако документы, просочившиеся в результате взлома Insomniac, свидетельствуют о том, что Sony по-прежнему сильно обеспокоена. Производитель PlayStation видит в приобретении грозную угрозу, которая может позволить Microsoft "перепрыгнуть" Sony на рынке консолей.

"Приобретение Microsoft компании [Activision] позволяет ей перепрыгнуть через наши нынешние опоры", - говорится на слайде "конфиденциальной" презентации. "[Activision] обеспечивает невероятную стратиграфическую ценность в играх с живым сервисом, масштабность в мобильных устройствах и витрину магазинов для ПК (Battle.net)".

Отмечается, что Microsoft пытается создать магазин мобильных игр, чтобы конкурировать с Apple и Google. Действительно, Редмонд планирует запустить магазин в 2024 году. Однако, как отмечает The Verge, его успех напрямую зависит от того, заставят ли регуляторы Apple и Google открыть свои экосистемы настолько, чтобы у альтернативного магазина появился шанс. Хотя мы и наблюдаем некоторое движение в этом направлении, этого недостаточно для того, чтобы магазин Xbox мог процветать на конкурирующих платформах.

Sony считает, что Xbox обгонит PlayStation за счет использования времени выхода игр. Хотя Microsoft обещала 10 лет Call of Duty, она не уточняла, что запуск будет совпадать на обеих консолях. По мнению Sony, Microsoft использует этот период "эксклюзивности" для укрепления своего доминирования в области подписки, выкладывая игры Activision в Game Pass "день в день" (в первый день).

Счетоводы Sony предсказывают масштабную угрозу для недавно реструктурированного PlayStation Plus, которая может привести к нехватке 1,5 миллиарда долларов к 2027 году. Sony признала, что ее "столпы уже устарели и отстают от конкурентов". Другими словами, доминирование PlayStation в прошлом привело к самоуспокоенности, и теперь Sony чувствует угрозу из-за того, что один из главных брендов убирается со стола.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



