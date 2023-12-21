Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fourk
Sony прогнозирует убытки в размере 1,5 миллиарда долларов к 2027 году
Апокалипсис Activision: Sony прогнозирует убыток в $1,5 млрд к 2027 году после слияния с Microsoft.

реклама

Приобретение Activision Blizzard King может помочь Microsoft обогнать Sony на рынке консолей. Sony воспринимает это слияние как серьезную угрозу для своих консолей и секторов подписки, поскольку она пытается создать идеальную подписку на игры.

реклама

Microsoft столкнулась с ожесточенным противодействием в своем стремлении объединиться с Activision Blizzard King. Опасения были не только у регулирующих органов. Sony была одним из самых ярых противников сделки. Она так бурно выражала свой протест, что Microsoft пришлось пообещать, что Call of Duty будет доступна на PlayStation в течение следующих 10 лет.

Десятилетняя уступка Редмонда удовлетворила все регулирующие органы, кроме FTC. Однако документы, просочившиеся в результате взлома Insomniac, свидетельствуют о том, что Sony по-прежнему сильно обеспокоена. Производитель PlayStation видит в приобретении грозную угрозу, которая может позволить Microsoft "перепрыгнуть" Sony на рынке консолей.

"Приобретение Microsoft компании [Activision] позволяет ей перепрыгнуть через наши нынешние опоры", - говорится на слайде "конфиденциальной" презентации. "[Activision] обеспечивает невероятную стратиграфическую ценность в играх с живым сервисом, масштабность в мобильных устройствах и витрину магазинов для ПК (Battle.net)".

Отмечается, что Microsoft пытается создать магазин мобильных игр, чтобы конкурировать с Apple и Google. Действительно, Редмонд планирует запустить магазин в 2024 году. Однако, как отмечает The Verge, его успех напрямую зависит от того, заставят ли регуляторы Apple и Google открыть свои экосистемы настолько, чтобы у альтернативного магазина появился шанс. Хотя мы и наблюдаем некоторое движение в этом направлении, этого недостаточно для того, чтобы магазин Xbox мог процветать на конкурирующих платформах.

Sony считает, что Xbox обгонит PlayStation за счет использования времени выхода игр. Хотя Microsoft обещала 10 лет Call of Duty, она не уточняла, что запуск будет совпадать на обеих консолях. По мнению Sony, Microsoft использует этот период "эксклюзивности" для укрепления своего доминирования в области подписки, выкладывая игры Activision в Game Pass "день в день" (в первый день).

Счетоводы Sony предсказывают масштабную угрозу для недавно реструктурированного PlayStation Plus, которая может привести к нехватке 1,5 миллиарда долларов к 2027 году. Sony признала, что ее "столпы уже устарели и отстают от конкурентов". Другими словами, доминирование PlayStation в прошлом привело к самоуспокоенности, и теперь Sony чувствует угрозу из-за того, что один из главных брендов убирается со стола.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости #microsoft #sony #activision #xbox #playstation #консоли #компании
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
64
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
1
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
5
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
20
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
Google Chrome выпустил важное обновление, закрывая опасную уязвимость "Zero-Day"
1

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
37
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17

Сейчас обсуждают

Giorgi Kereselidze
23:29
Самое печальное.что в РФ верят в то что у америкосов всё говно.а нечего что американцы оставили контейнера для хранение ядерного оружие? А да и все контейнера зачипованы.и америкосов видят все передви...
В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
Dimkovski
23:26
Ну сейчас может быть да. На выходе 3080 была чуток шустрее, почти 3 года назад.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Vorvort
23:23
3080 никак не быстрее 6800XT. Это доказал владелец воздушной 6800XT в батле с водяной 3090 в 10 играх. В 2К отстал на 4%. Если интересно спроси у RadeoForce, или других участников форума GameGpu.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Profit
23:22
кринж... потеря тематики и пердеж в лужу не по теме - это твое все , апплодисменты... при чем тут мировой правопорядок...кто бы знал...
Власти Швейцарии отложили банкротство оператора «Северного потока-2» на полгода
Vorvort
23:21
Radeon дешевле, имеют больше памяти. Запас на долгосрок.Ну и многие игры и без RT уже переваливают за 12 Гб.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Magnum79
23:20
А я сам на нём игру накатал))
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
SmaSheR
23:15
Лучше бы дали доступ к многоэкранному режиму сторонним приложениям: это какой-то позор, что подсказки на приборку и проекцию только с эпл карт идут, когда на андроиде все это и с яндексом работает. А ...
CarPlay Apple теперь с управлением радио и климатом в автомобилях Porsche и Aston Martin
Артём Николаев
23:08
И в чём же он дурак?
Проекту Hyperloop пришел конец
Артём Николаев
23:07
Погодите, ещё боринг компани, где для перевозки одного человека в минуту нужен туннель и Теслы.
Проекту Hyperloop пришел конец
32Влад32
23:01
Оклемался, дурачек?
Организация ХАМАС отказалась от предложенного Израилем перемирия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем