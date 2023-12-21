Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году, поскольку страна стремится сократить производство ископаемого топлива.

Во вторник министр охраны окружающей среды Стивен Гильбо изложил план федерального правительства, требующий от автопроизводителей увеличить долю полностью электрических или подключаемых гибридов, продаваемых в ближайшие годы.

реклама

"Мы находимся на переломном этапе", - сказал он, добавив, что спрос на EV-мобили в Канаде ранее превышал доступное предложение.

Стандарт доступности электромобилей требует, чтобы пятая часть автомобилей, продаваемых в 2026 году, была либо полностью электрической, либо подключаемой к электросети. К 2030 году эта цифра увеличится до трех пятых, а к 2035 году все автомобили, предлагаемые для продажи в Канаде, должны будут иметь нулевой уровень выбросов. Исключение составят автомобили экстренных служб.

Автопроизводители, которые не смогут продать достаточное количество автомобилей в соответствии с законодательством, смогут купить кредиты, стоимостью 20 000 канадских долларов (11 800 фунтов стерлингов) каждый, у других производителей, которые превысили свои показатели или вложили средства в инфраструктуру зарядных станций. Компании смогут компенсировать не более 10 % от общего объема своих обязательств.

Автомобильная промышленность выступила против правил, утверждая, что цели Оттавы нереалистичны, учитывая более высокую стоимость электромобилей и разрозненность зарядной инфраструктуры по всей стране. Чтобы уменьшить опасения, подключаемые гибриды, которые могут проехать не менее 80 км на полностью электрическом заряде, прежде чем перейти на ископаемое топливо, будут допущены к продаже как автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Рекомендации, впервые объявленные в 2021 году и обновленные во вторник, означают попытку федерального правительства, под давлением экологических групп, догнать европейские страны и США, в которых существуют различные требования к продажам и выбросам, призванные стимулировать продажи электромобилей. Текущий план Европейского союза направлен на снижение автомобильных выбросов на 55% по сравнению с уровнем 2021 года к концу десятилетия и до нуля к 2035 году.

Судя по последним данным о продажах, Канаде еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь поставленных целей.

Согласно последним данным Статистического управления Канады, чуть более одного из 10 новых автомобилей, проданных за первые девять месяцев этого года, были электрическими - примерно половина от того, что потребуется в соответствии с новым мандатом в 2026 году.

Но в регионах, где уже действуют правила, аналогичные тем, что предлагает федеральное правительство, эти показатели гораздо выше. В 2020 году в Квебеке и Британской Колумбии были установлены целевые показатели продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов, и они быстро превысили эти показатели, причем на несколько лет раньше, чем требовалось.

В Квебеке 20 % новых автомобилей являются электрическими, а в Британской Колумбии эта цифра достигает 25 %, согласно данным Статистического управления Канады.

Обе провинции, в которых действуют дополнительные финансовые стимулы для покупателей, достигли своих целей раньше срока. Онтарио, крупнейший автомобильный рынок в стране, отказался от провинциальных стимулов после избрания премьера Дага Форда в 2018 году.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В последние месяцы Канада также объявила о значительных субсидиях для предприятий по производству аккумуляторов. По данным парламентского бюджетного управления, льготы для аккумуляторных заводов Northvolt, Stellantis и Volkswagen обойдутся в 43,6 млрд канадских долларов ($32,7) к 2033 году.