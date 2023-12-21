Universal Studios подтверждает планы по созданию первого аттракциона в Великобритании и покупает огромный участок в Бедфорде для его строительства.

Universal Studios объявила о начале проектирования своего первого тематического парка в Британии и покупке огромного участка земли для курорта. В настоящее время компания владеет парками развлечений в США и Азии и выбрала Бедфорд в качестве места для своего первого парка в Британии.

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Студия, принадлежащая Comcast, приобрела землю и сейчас находится на начальных этапах изучения возможности создания парка и курорта. Компания постоянно ищет новые места для своих проектов.

Участок в Бедфорде расположен всего в 15 минутах от центра города, занимает гектары земли вокруг Манор-роуд и Кемпстон Хардвик станции.

Более половины жителей Великобритании проживают в пределах двухчасовой поездки от Бедфорда, который находится всего в 45 минутах пути от Лондона и до которого легко добраться из аэропорта Лутона.

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Тематические парки Universal отражают самые успешные фильмы и франшизы студии, включая “Форсаж”, “Гадкий я” и “Парк Юрского периода”.