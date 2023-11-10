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Fourk
Тысячи поклонников Маска встают в очередь на операцию по внедрению чипа Neuralink
Идея удаления части черепа и вживления мозгового чипа может показаться кошмарной. Однако, согласно новому отчету, "тысячи людей" выразили заинтересованность именно в этом.

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По крайней мере, так говорит его личный биограф

Компания Илона Маска Neuralink планирует лечить такие заболевания, как паралич и слепота, путем соединения мозга с компьютером с помощью микрочипов.

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Но для этого необходимо несколько добровольцев, "готовых удалить кусок черепа", чтобы робот смог вставить в их мозг чип и доказать, что технология работает на людях. До сих пор имплантаты испытывались только на обезьянах и свиньях.

Один из биографов Маска, Эшли Вэнс, предположил, что компания Neuralink получила "шквал интереса от тысяч потенциальных пациентов", желающих выступить в роли подопытного кролика. По его словам, компания еще не вживила свое устройство человеку, но намерена в следующем году прооперировать 11 человек, а к 2030 году - более 22 000. Неясно, будет ли участникам выплачиваться вознаграждение за участие.

В сентябре компания Neuralink начала набор участников для первых испытаний на людях, заявив, что ищет людей с параличом для тестирования своего экспериментального устройства в рамках шестилетнего исследования. Однако в последние годы компанию преследуют противоречия, вызывающие сомнения в соблюдении этических норм и скептицизм неврологов и других экспертов.

Вэнс, автор написанной в 2015 г. биографии "Элон Маск: Tesla, SpaceX и стремление к фантастическому будущему", в своем отчете для Bloomberg написал, что идеальным кандидатом для первых испытаний Neuralink на людях является "взрослый человек в возрасте до 40 лет, у которого парализованы четыре конечности". Он пояснил, что хирургу потребуется "пара часов" для проведения краниэктомии и еще 25 минут для введения чипа роботом в область мозга, управляющую руками, запястьями и предплечьями.

Цель состоит в том, чтобы показать, что устройство может безопасно собирать полезные данные из этой части мозга пациента, что является ключевым шагом в работе компании Neuralink по преобразованию мыслей человека в ряд команд, понятных компьютеру", - добавил Вэнс. По его словам, имплантат будет передавать эту информацию на находящийся рядом ноутбук или планшет.

Вэнс, заявивший, что за три года он 10 раз посещал производственные мощности Neuralink, также рассказал о том, как Маск подтолкнул его компанию к тому, чтобы отбить угрозу со стороны аналогичных стартапов Synchron и Onward, работающих с мозговыми компьютерами.

Обе компании уже приступили к испытаниям на людях, в результате чего миллиардер в прошлом году заявил, что эти две компании "в настоящее время надирают нам задницу".

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В ответ на это он, по словам Вэнса, заявил компании Neuralink, что ей необходимо наращивать темпы, "как будто наступает конец света".

#новости #технологии #илон маск #чипы #будущее #neurolink
Источник: dailymail.co.uk
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