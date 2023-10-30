Продажа кошачьего мяса в Китае незаконна, но, по оценкам, ежегодно четыре миллиона кошек убивают ради потребления человеком.

Полиция Китая спасла более тысячи кошек от убоя и выдачи за свинину или баранину при нелегальной торговле мясом. Местная полиция перехватила грузовик с кошками в уезде Чжанцзяган провинции Цзянсу после того, как получила информацию от любителей животных о "кошачьем вагоне".

реклама

Спасенные кошки были отправлены в ближайший приют, сообщает китайское государственное СМИ The Paper. Активисты 12 октября предупредили полицию о "кошачьей машине" - так местные жители называют торговцев грузовиками, которые занимаются охотой и продажей кошачьего мяса, - после того как в течение почти недели отслеживали этот автомобиль.

По данным издания, группа следила за передвижением дилеров после того, как обнаружила на кладбище десятки заколоченных деревянных ящиков, в которых находилось около 20 воющих кошек.

За кошек можно было выручить 16 885 фунтов стерлингов. Кошачье мясо продается по 4,5 юаня (0,51 фунта) за фунт, но на рынке баранина продается по 30 юаней (3,38 фунта) за фунт, сообщил активист Гун Цзянь газете The Paper. "Продавая ободранную кошку весом около четырех-пяти фунтов как баранину или свинину, (торговцы) оставляют себе всю разницу в цене в качестве прибыли".

Группа активистов заявила, что ранее им удалось обнаружить скотобойню в юго-восточной провинции Гуандун, где хранилось замороженное кошачье мясо со шкурами.

"До тех пор, пока есть возможность получить прибыль, люди будут идти на все", - сказал г-н Гонг.

Продажа кошачьего мяса в Китае запрещена, однако, согласно отчету организации Animal Equality, ежегодно для употребления в пищу убивается около четырех миллионов кошек.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хань Цзяли, которая начала отслеживать кошачьи машины после того, как ее питомец был предположительно похищен, утверждает, что местные власти заявили ей, что кошки не подпадают под защиту закона и государственные средства не могут быть выделены на уход за ними после спасения.