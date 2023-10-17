Житель штата Миссури установил новый рекорд Гиннесса по самому длинному сплаву на тыкве. Мужчина проплыл 61 километр в выдолбленном овоще.

Стив Куэни из Ливана провел в своей тыквенной лодке на реке Миссури почти 11 часов. Для управления и приведения в движение овощного судна он использовал только весло. Куэни начал свое 60-мильное путешествие в Канзас-Сити, штат Канзас, в 7.30 утра, а в 18.18 достиг города Наполеон, штат Миссури.

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Он сам вырастил тыкву, которая весила более полутонны. Когда она выросла до огромных размеров, ему пришла в голову идея сделать из нее лодку. Его сопровождали друзья на байдарках, которые позаботились о том, чтобы он добрался до финиша целым и невредимым.

Плавать в выдолбленной тыкве - не самое безопасное занятие, так как такое плавсредство неустойчиво даже в спокойной воде. По его словам, к финишу он пришел "замерзший, уставший, но довольный результатом", а специфический запах сопровождал его на протяжении всего пути.

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Предыдущим рекордсменом по самому длинному сплаву на тыкве был Даун Хансен из Небраски. В августе прошлого года он проплыл 60 км на своей тыкве весом более 380 кг.