Исследователи разработали способ прокладки дорог и посадочных площадок на Луне с помощью мощных лазеров.

Пыль является одним из наиболее существенных факторов, затрудняющих работу человека на поверхности Луны. В связи с тем, что в ближайшие годы NASA и другие организации будут расширять масштабные лунные проекты, исследователи предложили новый метод строительства дорог и посадочных площадок для уменьшения рассеивания пыли.

Исследователи разработали способ прокладки дорог и посадочных площадок на Луне с помощью мощных лазеров. Этот метод может помочь создать основу для постоянной лунной инфраструктуры, требуя при этом минимальных ресурсов с Земли.

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При движении луноходов по поверхности Луны или при посадке и взлете космических аппаратов поднимается большое количество пыли. Из-за слабой гравитации Луны эта пыль остается в воздухе гораздо дольше, чем на Земле, и со временем наносит значительный ущерб посадочным аппаратам и другому оборудованию. Посадка объектов и их перемещение по асфальтированным поверхностям может существенно помочь.

Метод предполагает использование зеркал и линзоподобных устройств, концентрирующих солнечный свет для расплавления пыли до состояния, напоминающего стекло. Инженеры будут отливать расплавленный камень в треугольные формы и укладывать их в решетчатые узоры, образуя дорожное покрытие.

Исследователи успешно протестировали этот процесс, заменив солнечную лупу 12-киловаттным углекислотным лазером и применив его на моделируемом лунном грунте. Хотя устройство потребует транспортировки с Земли, оно может стать эффективным методом, позволяющим строить постоянные лунные базы, используя уже имеющийся там материал, что позволит минимизировать затраты.

Космические организации будут пытаться разработать способы использования природных ресурсов Луны для повышения устойчивости при осуществлении будущих лунных полетов. В этом году было осуществлено несколько полетов с разной степенью успешности.

Две попытки, предпринятые российским правительством и японской частной компанией, закончились неудачей: каждый из них разбился о поверхность. Японская попытка могла бы стать первой в истории посадкой, осуществленной негосударственной организацией.

Между тем, в августе Индия стала четвертой страной, высадившей объект на Луну, вслед за Россией, США и Китаем. Хотя индийский аппарат Vikram Lander не смог проснуться после отключения питания на поверхности, проведенные им измерения подтвердили наличие серы в лунном грунте, что может расширить возможности будущих исследований.

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В ближайшие несколько лет в рамках программы НАСА Artemis планируется впервые со времен миссии Apollo 1970-х годов доставить человека на Луну. Кроме того, НАСА и Китай планируют создать лунные базы с ядерными двигателями до конца десятилетия, а 3D-принтеры смогут построить дома на поверхности Луны к 2040 году.