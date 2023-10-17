Исследование, показало, что ежедневное употребление закусок с высоким содержанием жира и сахара изменяет схемы вознаграждения в мозге человека, формируя устойчивые предпочтения.

По мнению экспертов, ультрапереработанные продукты питания, или УПФ, вызывают такую же зависимость, как никотин, кокаин или героин, и более чем у каждого десятого человека.

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Анализ проводился под руководством профессора Мичиганского университета Эшли Геархардта, который ранее создал Йельскую шкалу пищевой зависимости, применяя те же критерии, что и эксперты. Эти критерии включают неконтролируемое и чрезмерное потребление, тягу и продолжение потребления, несмотря на потенциальные негативные последствия для здоровья.

Исследование, показало, что ежедневное употребление закусок с высоким содержанием жира и сахара изменяет схемы вознаграждения в мозге человека, формируя устойчивые предпочтения. Жирная и сладкая пища приучает мозг ненавидеть более здоровые варианты: исследование Йельского университета

Но почему именно так происходит, остается загадкой для экспертов, некоторые из которых считают, что причиной привыкания к конфетам или крекерам может быть не один ингредиент - в отличие от никотина в табаке, - а противопоказания нескольких. В продуктах натурального происхождения, как правило, больше углеводов или больше жиров, но не так много и того, и другого, в то время как в продуктах UPF непропорционально много и того, и другого. Если в яблоке содержится 55 ккал углеводов и менее 2 ккал жиров, то в шоколадке - 237 ккал углеводов и 266 ккал жиров.

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Предыдущие исследования также показали, что сладкая или жирная пища делает менее привлекательными более здоровые альтернативы, а перестройка мозга может иметь такие последствия для здоровья, как чрезмерное увлечение и увеличение веса. Употребление сверхпереработанных продуктов вызывает резкий прилив дофамина, за которым следует резкий спад, что приводит к бесконечному циклу желания, получения наркотика и срыва - подобно тому, как это происходит у людей, страдающих зависимостью от алкоголя и наркотиков.