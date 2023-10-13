25-летний Джон Мэй из Шеффилда поставил перед собой сомнительную задачу - выпивать в среднем десять банок пива в день, в течении двухсот дней - и делится своим опытом на TikTok.

Джон начал решать эту грандиозную задачу после того, как узнал, что один человек поставил перед собой задачу выпить 1000 пинт пива за год, и предположил, что сможет удвоить эту цифру за более короткий срок. Сейчас, на 191-й день эксперимента, Джон потратил на сидр и пиво 7 772 фунта стерлингов, но утверждает, что эти деньги все равно были бы потрачены на алкоголь. Однако любитель пива обеспокоил пользователей социальных сетей: многие сомневаются в том, что этот эксперимент полезен для здоровья.

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В TikTok, Джон ответил на вопрос одного из зрителей, который попросил уточнить, почему Джон решил взяться за это дело. Он сказал: "Я подумал, что лучший способ помочь экономике Великобритании - это выпить много алкоголя".

Любитель пива рассказал, что не только выпивает пинты, но и отслеживает свой прогресс на электронной таблице. С одной стороны, вы, по сути, убиваете свою печень, а с другой - делаете что-то в меру впечатляющее", - добавил он.

Но несмотря на то, что 25-летний спортсмен выпивает в среднем десять пинт пива в день, он утверждает, что не страдает от похмелья. В более позднем видеоролике он сказал, что, хотя он "определенно не рекомендует" бросать вызов другим, это было "одно из лучших занятий в моей жизни".

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После начала пивного испытания Джон оставил свою постоянную работу в погоне за славой на TikTok, набрав почти 80 тыс. подписчиков на этой платформе. По окончании испытания любитель пива объявил о планах перейти к обзору пива для поклонников в социальных сетях.