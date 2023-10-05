Правительство Франции попыталось успокоить растущие опасения населения по поводу предполагаемого нашествия клопов.

Правительство Франции попыталось успокоить растущие опасения населения по поводу предполагаемого нашествия клопов, заявив, что нет никаких доказательств того, что в общественном транспорте вновь появились кусачие раздражители.

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Удивленные граждане сообщают, что в последние недели видели этих существ в поездах, парижском метро, в кинотеатрах и школах. Эти сообщения заставили содрогнуться всю страну, ведь Франция в это время принимает Кубок мира по регби и готовится принять миллионы людей со всего мира на Олимпийские игры в Париже в следующем году.

Сообщения о резком росте численности кровососущих насекомых не только заняли первые полосы газет, но и стали предметом шуток на вечерних ток-шоу американского телевидения. Однако официальные лица настаивают на том, что нет никаких научных данных, свидетельствующих о резком увеличении количества клопов, и что изображения, размещенные в социальных сетях, не обязательно означают рост их численности.

За последние недели в RATP, управляющую парижским метрополитеном, поступило около 10 сообщений о случаях заражения, но "все они были проверены... доказанных случаев нет".

Тридцать семь случаев были зарегистрированы в SNCF, национальной железнодорожной компании, "все они были проверены, доказательств нет".

Клопы "влияют на здоровье, экономику, транспорт, туризм и поэтому проблема требует комплексного подхода. Две школы - одна в Марселе, другая в Вильфранш-сюр-Сон под Лионом на юго-востоке Франции - оказались заражены клопами и были закрыты на несколько дней для проведения очистки, сообщили местные власти.

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Клопы, которые в основном исчезли из повседневной жизни к 1950-м годам, в последние десятилетия стали появляться в большем количестве, в основном из-за высокой плотности населения, увеличения количества отпусков и использования массового транспорта.