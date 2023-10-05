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Правительство Франции попыталось успокоить растущие опасения населения по поводу предполагаемого нашествия клопов, заявив, что нет никаких доказательств того, что в общественном транспорте вновь появились кусачие раздражители.
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Удивленные граждане сообщают, что в последние недели видели этих существ в поездах, парижском метро, в кинотеатрах и школах. Эти сообщения заставили содрогнуться всю страну, ведь Франция в это время принимает Кубок мира по регби и готовится принять миллионы людей со всего мира на Олимпийские игры в Париже в следующем году.
Сообщения о резком росте численности кровососущих насекомых не только заняли первые полосы газет, но и стали предметом шуток на вечерних ток-шоу американского телевидения. Однако официальные лица настаивают на том, что нет никаких научных данных, свидетельствующих о резком увеличении количества клопов, и что изображения, размещенные в социальных сетях, не обязательно означают рост их численности.
За последние недели в RATP, управляющую парижским метрополитеном, поступило около 10 сообщений о случаях заражения, но "все они были проверены... доказанных случаев нет".
Тридцать семь случаев были зарегистрированы в SNCF, национальной железнодорожной компании, "все они были проверены, доказательств нет".
Клопы "влияют на здоровье, экономику, транспорт, туризм и поэтому проблема требует комплексного подхода. Две школы - одна в Марселе, другая в Вильфранш-сюр-Сон под Лионом на юго-востоке Франции - оказались заражены клопами и были закрыты на несколько дней для проведения очистки, сообщили местные власти.
Клопы, которые в основном исчезли из повседневной жизни к 1950-м годам, в последние десятилетия стали появляться в большем количестве, в основном из-за высокой плотности населения, увеличения количества отпусков и использования массового транспорта.