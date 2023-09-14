"Это первый случай, когда НАСА предпринимает конкретные действия по серьезному изучению НЛО", - заявил на пресс-конференции администратор НАСА Билл Нельсон.

В 2022 году независимая группа экспертов и ученых разработала "дорожную карту" для НАСА по исследованию НЛО. Группа проанализировала данные, чтобы определить, можно ли изучать эти загадочные явления с научной точки зрения и каким образом. Однако они не нашли веских доказательств того, что эти необъяснимые явления происходят от разумной инопланетной жизни.

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Группа пришла к выводу, что НАСА должна использовать спутники и другие приборы для получения дополнительной информации об этих явлениях. В связи с этим космическое агентство объявило о назначении своего первого директора по исследованиям НЛО.

"Это первый раз, когда НАСА предпринимает конкретные действия по серьезному изучению UAP", - заявил на пресс-конференции администратор НАСА Билл Нельсон. "Мы начинаем это без каких-либо предвзятых мнений, но понимаем, что мы находимся в мире открытий".





Отчет, состоящий из 33 страниц, основан на несекретных данных и может быть обсужден публично. В нем подробно описано, что НЛО не обязательно являются проявлением инопланетной жизни, а также продолжается поиск окончательных ответов.

"В последнее время многие достойные доверия свидетели, в том числе военные летчики, сообщали о наблюдениях неопознанных объектов в воздушном пространстве США", - отмечается в отчете. "Большинство этих случаев были объяснены, однако есть небольшая доля, которую нельзя сразу идентифицировать как известные антропогенные или природные явления".

Отчет также указывает на возможность расширения усилий НАСА в поиске ответов с использованием существующих технологий. Кроме того, Нельсон упоминает о возможности применения искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных, что поможет ученым получить более точное представление о происходящих необъяснимых явлениях, сопоставляя информацию, собранную различными приборами.

В докладе подчеркивается важность научного процесса и приводится высказывание Томаса Джефферсона о неизведанных концепциях. Он говорил, что хотя мы ежедневно сталкиваемся с тысячами явлений, которые не можем объяснить, но если предлагаются факты, не имеющие аналогии с известными законами природы, то их истинность требует доказательств, соответствующих их сложности.

Помощник заместителя администратора НАСА по научным исследованиям, Дэн Эванс, заявил, что космическое агентство не будет раскрывать имя нового директора по исследованиям НЛО из-за возможности преследований. Он отметил, что участники независимого исследования уже столкнулись с оскорблениями и преследованиями в Интернете, которые выходят за рамки нормы.



