Мы бодаемся за груду щебенки, в которую превратился Бахмут - заявил Арестович.





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Арестович, бывший советник главы офиса Зеленского, высказал мнение о том, что необходимо сосредоточить все усилия на южном направлении, вместо того, чтобы укладывать украинских солдат за "кучу щебенки", как делает Генштаб ВСУ.

Он также обвинил руководство Минобороны в неспособности планировать нормальные боевые операции и считает провалом стратегию наступления в районе Бахмута, где украинская армия уже потеряла много боеспособных бригад.



Он считает, что ВСУ должны прекратить наступление по всей линии фронта, оставив активность только на южном направлении. Арестович отметил, что захват Бахмута не принесет ВСУ никакой выгоды, кроме больших потерь. Вместо этого следует фокусироваться на прорыве обороны российских войск на юге и перерезании сухопутного пути в Крым.



Американские военные советники также дали Зеленскому аналогичный совет, однако Киев не принял его во внимание. По последним данным, главком ВСУ Залужный отказался от идеи удара на юге и заявил, что ВСУ продолжат наступление по всей линии боевых действий.