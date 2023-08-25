Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fourk За пост начислено вознаграждение
Планы Генштаба ВСУ по наступлению под Бахмутом были раскритикованы Арестовичем
Мы бодаемся за груду щебенки, в которую превратился Бахмут - заявил Арестович.

реклама


реклама

Арестович, бывший советник главы офиса Зеленского, высказал мнение о том, что необходимо сосредоточить все усилия на южном направлении, вместо того, чтобы укладывать украинских солдат за "кучу щебенки", как делает Генштаб ВСУ.

Он также обвинил руководство Минобороны в неспособности планировать нормальные боевые операции и считает провалом стратегию наступления в районе Бахмута, где украинская армия уже потеряла много боеспособных бригад.

Он считает, что ВСУ должны прекратить наступление по всей линии фронта, оставив активность только на южном направлении. Арестович отметил, что захват Бахмута не принесет ВСУ никакой выгоды, кроме больших потерь. Вместо этого следует фокусироваться на прорыве обороны российских войск на юге и перерезании сухопутного пути в Крым.

Американские военные советники также дали Зеленскому аналогичный совет, однако Киев не принял его во внимание. По последним данным, главком ВСУ Залужный отказался от идеи удара на юге и заявил, что ВСУ продолжат наступление по всей линии боевых действий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #новости #политика #военная операция на украине #арестович #генштаб
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Захарова: саммит США, Японии и Южной Кореи носит антироссийский характер
Правительство Германии сообщило о поставке на Украину ракет для ЗРК Patriot
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
11
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
1
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
4
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
8
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
3
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
5
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Илон Маск тестирует версию Cybertruck, назвав ее «лучшим продуктом Tesla за всю историю»
+
Цены на видеокарты продолжают расти несмотря на укрепление курса рубля
2
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
7
Индийский аппарат "Чандраян-3" совершил мягкую посадку на Луну
+
На Украине хотят создать аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
1
Разработчики UltraRAM готовят настоящую революцию – новый тип памяти идёт на замену NAND в SSD
8
Китай поставил Нигерии 15 высокоточных САУ – интервенция в Нигер становится всё более реальной
+
В Сети появились кадры уничтожения украинской пусковой установки и РЛС ЗРК С-300
+
ФСБ: украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область
1
Samsung выпустила игровой монитор Odyssey Neo G9 с диагональю 57 дюймов и частотой 240 Гц
2

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
5
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
16
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, теракт или многоходовочка
105
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
37
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
12
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
2

Сейчас обсуждают

Dn Kz
02:38
на этой карте только в кс го и доту играть . старые игры до 2018 щас минимум нужна RX 6600
Radeon RX 6400 с PCI-E 3.0 запустила все современные игры — устаревший интерфейс не стал помехой
Dn Kz
02:36
покупал на авито 570 как раз за 4 тыс все ужасно . драйвера бсодят , дум 2016 на вулкан лагает 5 фпс через несколько минут игры . бывает зависает на рабочем столе и все , слайдшоу щас купил 5700XT др...
Легендарная Radeon RX 570 за 4000 рублей запустила все последние ААА-хиты в 1080p с высоким FPS
N1ghtwish
02:06
" который и не снился фанатам AMD." У АмуДе сейчас отрицательное раскрытие патанцевала. То, что работало на старых дровах, на новых фризит и статтерит.
Новые драйвера ускорили Intel Arc почти в два раза
N1ghtwish
02:05
Судя по всему, устранили дичайшую процессорозависимость и не до конца. GPU не грузится на 99% в обоих скринах.
Новые драйвера ускорили Intel Arc почти в два раза
УдалЁн
01:52
5700хт точно деньги в помойку. Вообще смысла её покупать 0, даже если она ещё дешевле будет
Новые драйвера ускорили Intel Arc почти в два раза
VRoman
01:50
Кто пишет отзывы знает зачем им нужны производительные видюхи.
Только 20% владельцев видеокарт NVIDIA GeForce обладают GPU RTX 3060 или более производительными
Виктор Тимофеев vikttimo
01:49
какой ты еврей ,ты татарин
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
Виктор Тимофеев vikttimo
01:48
можно делать много ,но толку если они отсталые и их будут пачками сбивать
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
eai
01:47
Хуанг - это провидец. Не зря он долгие годы столько вкладывался в вычисления и главное в программную экосистему для них. Зато сейчас несколько лет будет рубить огромные деньги. Пока не выстрелит следу...
Во втором квартале прибыль NVIDIA взлетела почти в десять раз
Просто прохожий
01:29
Какой тупой вопрос )))
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем