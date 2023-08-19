Запуск лунного корабля России является заключительным этапом международной кампании по возвращению на Луну, в которой участвуют ведущие государства мира и новые игроки.





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К 2030 году Китай планирует отправить свой экипаж на Луну и создать там базу. Эта страна, являющаяся второй по величине экономикой мира, инвестирует миллиарды долларов в свою космическую программу, которая имеет военное назначение и направлена на догон США и Россию.

Китай уже достиг значительных успехов в космической отрасли, в 2003 году став третьей страной, выведшей человека на орбиту, а также высадив марсоходы на Марс и Луну. "Тяньгун" является жемчужиной космической программы Китая.

В 2019 году планируется посадка беспилотной ракеты "Чанъэ-4" на дальней стороне Луны, а в 2020 году китайский флаг будет поднят на ближней стороне. Кроме того, в ходе лунной экспедиции, которая состоялась недавно, были доставлены образцы горных пород и грунта на Землю - это произошло впервые за более чем 40 лет.

В рамках программы Artemis 3, запланированной на 2025 год, NASA планирует отправить на Луну первую женщину и первого небелого астронавта. Цель программы - разработка и тестирование технологий для возможного полета на Марс и обеспечение устойчивого присутствия на Луне.

В рамках первых двух миссий Artemis 1 и Artemis 2, запланированных на 2022 и 2024 годы соответственно, NASA отправит космические аппараты без экипажа и с экипажем на борту. Кроме того, NASA заключила сделку с финской компанией Nokia по созданию на Луне сети 4G, которая может стать "пит-стопом" для полетов на Марс.

На этой неделе НАСА заявило, что миссия Artemis 3 может быть отложена из-за не готовности некоторых ключевых элементов, включая систему посадки, которая должна быть разработана компанией SpaceX.

Компания Элона Маска выиграла контракт на создание посадочной системы на базе прототипа ракеты Starship, но она еще не готова к использованию. Испытательный орбитальный полет "звездолета" без экипажа закончился в апреле драматическим взрывом.

В то же время, Россия запустила ракету-носитель "Луна-25", что стало первым полетом на Луну с 1976 года и положит начало новому лунному проекту России.

В августе была запущена вторая попытка высадки на Луну с помощью индийского космического аппарата "Чандраян-3". Однако достижение этой цели не так просто, как может показаться.

В 2019 году лунный аппарат Beresheet, запущенный израильской некоммерческой организацией SpaceIL, потерпел крушение. В апреле этого года японская компания ispace также потерпела неудачу в попытке посадить на Луну частный луноход. В конце этого года две американские компании, Astrobotic и Intuitive Machines, также попытаются достичь этой цели.