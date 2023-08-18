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Нигерийские безбилетники продержались 14 дней на руле судна, переплыв 5600 километров по Атлантике
Эти четыре человека вместе отправились из Нигерии через Атлантический океан в Виторию (Бразилия). По словам одного из мужчин, он отправился в путь 27 июня и был удивлен, обнаружив на грузовом судне еще трех человек, которые вместе с ним преодолели опасный путь в 5600 км.

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Нигерийцы, столкнувшиеся с экономическими трудностями и политической нестабильностью, решили бежать, забравшись на грузовое судно в надежде добраться до Европы. Однако после двух недель пути, когда закончились продукты и вода, им пришлось употреблять свою мочу и морскую воду для выживания, пока судно двигалось в направлении Южной Америки.

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Один из мужчин сообщил, что он отправился в путешествие 27 июня и был удивлен, узнав, что на грузовом судне было еще трое путешественников, которые вместе с ним преодолели опасный путь в 3500 миль.

Они были спасены федеральной полицией Бразилии в юго-восточном порту Виториа через две недели после отправления 27 июня. Из-за тесноты и шума двигателя сон был редким и рискованным.

Двое из них были возвращены в Нигерию по их просьбе, а Йейе и Пятница попросили убежища в Бразилии.

По словам обоих мужчин, экономические трудности, политическая нестабильность и преступность не оставили им другого выхода, кроме как покинуть родную Нигерию. В самой густонаселенной стране Африки давно существует проблема насилия и нищеты, а похищения людей - обычное дело.

Пятница сказал, его путешествие в Бразилию началось 27 июня, когда его друг-рыбак подплыл к корме судна под либерийским флагом, пришвартованного в Лагосе, и оставил его у руля. К своему удивлению, он обнаружил там трех человек, ожидавших отплытия судна. От этого мужчина был в ужасе. Он не был знаком со своими новыми товарищами и боялся, что они в любой момент могут выбросить его в море.

Провести две недели на расстоянии полутора метров от уровня воды было опасно, но мужчины, каким-то чудом выдержали все трудности путешествия. Однако, они не смогли достичь своей цели - они намеревались добраться до Европы, но корабль привёз их в Бразилию.

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Источник: dailymail.co.uk
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