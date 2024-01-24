Британский эксперт утверждает, что ученые использовали копирование и вставку изображений, чтобы искусственно изменить результаты тестов.

Американский центр исследований онкологии, связанный с Гарвардским университетом, отозвал шесть исследований и исправил десятки других после того, как британский ученый обнаружил, что их авторы подделали данные, используя "фотошоп" для изменения изображений клеточных образцов и результатов тестов.

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Институт рака Дана-Фарбер в Бостоне заявил в интервью CNN, что он рассматривает 50 научных работ четырех ведущих ученых, включая директора института доктора Лори Глимчер и главного операционного директора доктора Уильяма Хана. Шесть из них находятся на стадии отзыва, 31 требуют исправлений, и одна все еще на рассмотрении.

Британский молекулярный биолог и "сыщик данных" Дэвид Шолто обнаружил предполагаемые фальсификации и собрал их в своем блоге в начале этого месяца. Он выявил, что изображения в документах были изменены, объединены или скопированы, чтобы подделать результаты тестов.

На самом деле, фотография четырех лабораторных мышей была сделана в начале исследования, и затем скопирована и представлена как фото на 16-й день, чтобы показать, что новое лечение остановило рост опухолей.

В другой ситуации доктор Хан предположительно подделал результаты нескольких тестов "вестерн-блоттинг", которые помогают обнаруживать определенные белки, связанные с раком, аутоиммунными заболеваниями и болезнями прионов.

"Огромные деньги были переведены на эту бесполезную научную работу по раку, но она принесла ученым много успеха, некоторые стали очень богатыми, и целые семейства создали свои династии в Дана-Фарбере", - написал Дэвид в своем блоге.

Дана-Фарбер опровергла некоторые утверждения Дэвида, говоря, что некоторые данные были получены в других лабораториях, и "некоторые различия в изображениях" могут быть ошибочно приняты за сознательные подделки. Однако пресс-секретарь не уточнил, к каким именно "разногласиям" Дэвид обращал внимание.

Учебное заведение Дана-Фарбер является частью Гарвардского университета, и все четыре исследователя, обвиняемые в мошенничестве, работают в Гарвардской медицинской школе. Сообщения о предполагаемых подделках появились непосредственно после крупного скандала с плагиатом в университете, в котором президент университета, Клодин Гэй, была обвинена в более чем 50 случаях академического воровства, включая ее докторскую диссертацию.

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Хотя внутреннее расследование в декабре оправдало Гэя от обвинений в "неправомерных действиях при проведении исследований", критики утверждали, что университет слишком спешил с расследованием, стараясь оправдать Гэя. Когда возникли новые обвинения в академическом мошенничестве, Гэй ушел в отставку в начале этого месяца, прослужив на посту президента Гарварда самый короткий срок за всю 388-летнюю историю университета.