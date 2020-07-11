OnePlus Nord Lite на Snapdragon 690 засветился в базе Geekbench
Уже через 10 дней в продажу поступит OnePlus Nord – первый среднебюджетный 5G-смартфон на Snapdragon 765G премиального вендора группы BBK. Однако, эта модель может стать не единственным решением OnePlus в данном ценовом сегменте, ведь сегодня энтузиасты заметили ещё один смартфон бренда в базе Geekbench, но уже на Snapdragon 690. Последний является новейшим 5G процессором Qualcomm, который был создан для борьбы с CPU от Mediatek, а именно Dimensity 800.
реклама
Согласно информации бенчмарка, смартфон обладает 6 Гб оперативной памяти и имеет предустановленный Android 10. Детально изучив скриншот, появляется вопрос: «Как же установили, что гаджет построен на базе Snapdragon 690?» Ответ на него довольно прост, ведь Geekbech указали Adreno 619 в качестве видеоускорителя, а именно такой GPU характерен для Qualcomm Snapdragon 690, также установить процессор можно и по тактовой частоте, так как Snapdragon 690 содержит 6 ядер ARM Cortex A55 с тактовой частотой 1.7 ГГц.
Что же касается возможностей самого чипа, то здесь стоит отметить, что смартфон может получить такие интересные характеристики, как Wi-Fi 6, Full HD+ экран с частотой обновления до 120 Гц (учитывая средний класс устройства, можно ожидать 90 Гц) и Bluetooth 5.1.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила