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OnePlus Nord Lite на Snapdragon 690 засветился в базе Geekbench

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Уже через 10 дней в продажу поступит OnePlus Nord – первый среднебюджетный 5G-смартфон на Snapdragon 765G премиального вендора группы BBK. Однако, эта модель может стать не единственным решением OnePlus в данном ценовом сегменте, ведь сегодня энтузиасты заметили ещё один смартфон бренда в базе Geekbench, но уже на Snapdragon 690. Последний является новейшим 5G процессором Qualcomm, который был создан для борьбы с CPU от Mediatek, а именно Dimensity 800.

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Согласно информации бенчмарка, смартфон обладает 6 Гб оперативной памяти и имеет предустановленный Android 10. Детально изучив скриншот, появляется вопрос: «Как же установили, что гаджет построен на базе Snapdragon 690?» Ответ на него довольно прост, ведь Geekbech указали Adreno 619 в качестве видеоускорителя, а именно такой GPU характерен для Qualcomm Snapdragon 690, также установить процессор можно и по тактовой частоте, так как Snapdragon 690 содержит 6 ядер ARM Cortex A55 с тактовой частотой 1.7 ГГц. 

Что же касается возможностей самого чипа, то здесь стоит отметить, что смартфон может получить такие интересные характеристики, как Wi-Fi 6, Full HD+ экран с частотой обновления до 120 Гц (учитывая средний класс устройства, можно ожидать 90 Гц) и Bluetooth 5.1.

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