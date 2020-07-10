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Компания Huawei намерена представить модели Mate 40 и Mate 40 Pro через несколько месяцев, но уже сейчас в Сети появилась информация, проливающая свет на характеристики ожидаемых фанатами смартфонов. Ранее гаджеты серии Mate оснащались стандартными плоскими экранами, но сегодняшняя утечка утверждает, что новый смартфон получит закруглённый дисплей, как и у большинства флагманских Android-устройств.

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Китайский информатор выложил в социальной сети фотографию закалённого стекла, которое закруглено с левой и правой стороны, что и дало слухи об экране смартфона. В то же время информационные агентства сообщают, что гаджет получит экран не типа «водопад», а менее закруглённую OLED панель диагональю 6.57 дюйма с двумя вырезами под фронтальную камеру и частотой обновления 90 Гц.

Также стоит отметить, что, согласно слухам, Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro будут оснащены новыми 5-нанометровыми процессорами Kirin 1000 и Kirin 1020. Гаджеты получат основную камеру на 108 Мп и быструю зарядку мощностью 66 Вт.