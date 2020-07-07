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Сегодня компания AMD официально представила обновлённые версии процессоров линейки 3000 Matisse 2 или Matisse Refresh.

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Младшим из выпущенных в продажу 7 июля процессоров является Ryzen 5 3600 XT, имеющий 6 ядер и 12 потоков, тактовую частоту 3.8 ГГц, возможность разгона до 4.5 ГГц, а также тепловыделение в 95 Вт. Рекомендованная цена составляет 249 долларов.

Также обновление вышло и для 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 3800X преемнику 3800XT, который стоит 399 долларов, в компании AMD второму дали “бустовую” частоту 4.7 ГГц, что на 200 МГц больше аналогичной у предшественника.

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Наконец, старшая 24-поточная модель Ryzen 9 3900XT будет иметь стоимость $499 и аналогичное с R7 3800XT TDP в 105 Вт, а также улучшенную на 100 МГц частоту в бусте, равную 4.7 ГГц. По таблице ниже вы можете сравнить новые процессоры со своими предшественниками.



