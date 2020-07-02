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Несколько дней назад в Китайское Национальное бюро по интеллектуальной собственности поступил патент от Apple, сопровождающийся несколькими изображениями. Изучив их, можно сделать вывод, что в ближайшие несколько поколений MacBook Pro компания из Купертино может кардинально изменить дизайн этого ноутбука.

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Наиболее сильные изменения коснутся поверхности лэптопа, облегающей клавиатуру и трекпад. Немалую часть пространства станут занимать четыре небольших экрана, вместе формирующие “Dynamic Display Interface” – динамический интерфейс экрана. Исходя из того, что на фото нет привычного на сегодняшний день для Macbook дисплея Touch Bar, можно предположить, что дополнительные экраны будут призваны заменить именно его, а это означает необходимость фанатам в будущем заново привыкать к новой технологии. Также на патентных изображениях нет самого трекпада – он, скорее всего, будет размещён на экране в крайнем левом углу.

На картинке ниже можно увидеть подсветку клавиатуры, располагающуюся между клавиш, которую при большой фантазии можно принять как светомузыкальный элемент. На картинке ниже можно увидеть подсветку клавиатуры, располагающуюся между клавиш, которую при большой фантазии можно принять как светомузыкальный элемент.