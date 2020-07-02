Информатором опубликованы возможные фото ASUS GeForce RTX 3080 Ti ROG STRIX
Как сообщает ресурс Videocardz, в Сети появились фотографии видеокарты- возможного продолжения линейки Rog Strix, а именно готовящейся к выходу модели GeForce RTX 3080 Ti.
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Ресурс отмечает, что, якобы, фотография могла быть сделана одним из сотрудников компании на закрытом совещании Asus по вопросам продукции nVidia в Китае. На изображении можно увидеть видеокарту с тремя вентиляторами в чёрно-серебряном исполнении, что довольно сильно отличается от RTX 2080 Ti ROG STRIX.
Если предположить развитие продуктов компании nVidia аналогично прошлым периодам, то, исходя из опубликованной сегодня информации, можно сделать вывод, что утечки о возможном выходе RTX 3090 ложны.
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