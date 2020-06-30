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Бюджетные смартфоны Redmi 9C и Redmi 9A на Mediatek Helio G25 и G35 представлены официально

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Этой ночью компания Xiaomi представила в Малайзии самые бюджетные на данный момент смартфоны своего субренда Redmi по цене от $83. Гаджеты  Redmi 9C и Redmi 9A могут привлечь потенциального покупателя большим экраном диагональю 6.53 дюйма, но только в разрешении HD+, а также ёмким аккумулятором на 5 000 мАч.

Redmi 9A

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Смартфоны получили одну конфигурацию памяти – 32 Гб ПЗУ по стандарту eMMC 5.1 и 2 Гб LPDDDR4x ОЗУ. Redmi 9C и Redmi 9A будут продаваться с предустановленными Android 10 и MIUI 11. Нет различий и между основным и фронтальным модулями камер – у обеих моделей они имеют 13 и 5 Мп соответственно. Исполнение же задних камер в целом отличается: если у 9A лишь один модуль, то 9C уже снабжается двумя дополнительными датчиками глубины и сверхширокоугольным объективом.

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Redmi 9C

Основное отличие между двумя моделями состоит в процессоре: Redmi 9A собран с использованием Mediatek Helio G25, работающим на 2 ГГц, а в качестве ЦПУ Redmi 9C установлен Mediatek Helio G35 с тактовой частотой 2.3 ГГц . Цены новинок установлены на уровне $83 и $100 соответственно за 9A и 9C.

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