Redmi 9A

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Смартфоны получили одну конфигурацию памяти – 32 Гб ПЗУ по стандарту eMMC 5.1 и 2 Гб LPDDDR4x ОЗУ. Redmi 9C и Redmi 9A будут продаваться с предустановленными Android 10 и MIUI 11. Нет различий и между основным и фронтальным модулями камер – у обеих моделей они имеют 13 и 5 Мп соответственно. Исполнение же задних камер в целом отличается: если у 9A лишь один модуль, то 9C уже снабжается двумя дополнительными датчиками глубины и сверхширокоугольным объективом.

Redmi 9C Основное отличие между двумя моделями состоит в процессоре: Redmi 9A собран с использованием Mediatek Helio G25, работающим на 2 ГГц, а в качестве ЦПУ Redmi 9C установлен Mediatek Helio G35 с тактовой частотой 2.3 ГГц . Цены новинок установлены на уровне $83 и $100 соответственно за 9A и 9C.