Intel Rocket Lake-S с 8 ядрами и 16 потоками появился в базе Geekbench
Как сообщает ресурс Videocardz, месяц назад инженерный образец первого шестиядерного 12-поточного процессора Intel Rocket Lake-S прошёл тест в 3DMark. Но вчера стало известно, что и его старший собрат, имеющий уже 8 ядер и 16 потоков, засветился в базе одного из известнейших бенчмарков.
рекламаСначала напомним, что на сегодняшний день известно о Rocket Lake-S от Intel. В первую очередь, это архитектура, разработанная под сокет LGA1200, которая, по некоторым утечкам, сохраняет давно введённый Intel в эксплуатацию 14-нанометровый техпроцесс. Некоторые изготовители материнских карт подтвердили информацию о том, что процессоры 11 поколения можно будет размещать в матплатах Z490. В то же время другие вендоры выделяли поддержку PCIe 4.0 на последних платах Z-серии, из чего, учитывая отсутствие PCIe 4.0 у процессоров на Comet Lake, можно сделать вывод о наличии поддержки PCIe 4.0 архитектурой Rocket Lake-S.
Что касается частот процессора и видеоускорителя, то здесь всё не так однозначно: тактовая частота восьмиядерника ниже прежнего 12-поточного образца и составляет 3.2 ГГц, данные о разгоне не отображаются в GeekBench, но, по данным из исходного кода, доступно улучшение до 4.3 ГГц. В то же время частота видеоядра заявлена на уровне 1.15 ГГц. Также отметим, что новая графика Xe набрала в тесте по OpenCL 6266 баллов, что на 100 меньше, чем у Intel UHD 630 на Core i7-10700K.
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