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Как сообщает ресурс Videocardz, месяц назад инженерный образец первого шестиядерного 12-поточного процессора Intel Rocket Lake-S прошёл тест в 3DMark. Но вчера стало известно, что и его старший собрат, имеющий уже 8 ядер и 16 потоков, засветился в базе одного из известнейших бенчмарков.

Архитектура Intel Rocket Lake-S в одной картинке от Videocardz

реклама Сначала напомним, что на сегодняшний день известно о Rocket Lake-S от Intel. В первую очередь, это архитектура, разработанная под сокет LGA1200, которая, по некоторым утечкам, сохраняет давно введённый Intel в эксплуатацию 14-нанометровый техпроцесс. Некоторые изготовители материнских карт подтвердили информацию о том, что процессоры 11 поколения можно будет размещать в матплатах Z490. В то же время другие вендоры выделяли поддержку PCIe 4.0 на последних платах Z-серии, из чего, учитывая отсутствие PCIe 4.0 у процессоров на Comet Lake, можно сделать вывод о наличии поддержки PCIe 4.0 архитектурой Rocket Lake-S. Сначала напомним, что на сегодняшний день известно о Rocket Lake-S от Intel. В первую очередь, это архитектура, разработанная под сокет LGA1200, которая, по некоторым утечкам, сохраняет давно введённый Intel в эксплуатацию 14-нанометровый техпроцесс. Некоторые изготовители материнских карт подтвердили информацию о том, что процессоры 11 поколения можно будет размещать в матплатах Z490. В то же время другие вендоры выделяли поддержку PCIe 4.0 на последних платах Z-серии, из чего, учитывая отсутствие PCIe 4.0 у процессоров на Comet Lake, можно сделать вывод о наличии поддержки PCIe 4.0 архитектурой Rocket Lake-S.





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Также, новая архитектура Rocket Lake-S станет выделяющейся в контексте ухода от строения ядра по типу Skylake. Согласно утечкам информации, ядра имеют сходство с таковыми семейства Ice Lake, то есть Sunny Cove. Помимо этого архитектура станет первой, поддерживающей новую графическую систему Xe Graphics, имеющую 32 вычислительных исполнительных устройства (256 объединённых ядер).

Что касается частот процессора и видеоускорителя, то здесь всё не так однозначно: тактовая частота восьмиядерника ниже прежнего 12-поточного образца и составляет 3.2 ГГц, данные о разгоне не отображаются в GeekBench, но, по данным из исходного кода, доступно улучшение до 4.3 ГГц. В то же время частота видеоядра заявлена на уровне 1.15 ГГц. Также отметим, что новая графика Xe набрала в тесте по OpenCL 6266 баллов, что на 100 меньше, чем у Intel UHD 630 на Core i7-10700K.