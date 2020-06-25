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Realme X3 и X3 SuperZoom с 60-кратным гибридным зумом представлены официально

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За всего пару лет существования компания Realme, созданная группой BBK (материнская корпорация Oneplus, Vivo и Oppo) как аналог Redmi, не раз доказывала нам свою хорошую конкурентоспособность по соотношению «цена-качество». 

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Не обошлось и на этот раз – сегодня дочерняя фирма Oppo представила флагманские устройства  Realme X3 и X3 SuperZoom с 120-герцевым экраном, работающие на самом производительном процессоре прошлого года, а именно Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Вторая модель, как следует из названия, обладает потрясающими фото-характеристиками, в том числе и гибридным 60-кратным зумом, оптическим приближением в 5 раз, за что отвечает 8-мегапиксельный перескопический теле-фото сенсор. Из особенностей программно-технического обеспечения камеры можно выделить технологию Nightscape 4.0 и Starry Mode, позволяющие делать ночные хорошего качества,  а также фотографировать звёздное небо, фокусируя объектив даже на столь далёких объектах, как космические. Говоря о фронтальной камере, стоит упомянуть, что она имеет два модуля: основной на 32 Мп - Sony IMX616 и 108-градусный широкоугольный.

Гаджет с менее пафосным названием X3 в Realme не обделили, дав такой же 64-мегапиксельный хорошо знакомый всем по Redmi Note 8/9 Pro основной сенсор Samsung GW1. В техническом плане новинки могут похвастаться не только Full HD 6.6” IPS экраном с частотой обновления 120 Гц, но и 30-ваттной зарядкой, способной передать устройству 4200 мАч за 55 минут.

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Что касается цен на новинку, то они, как и всегда бывает у Realme, довольно двусмысленны. Если в Индии цена на Realme X3 SuperZoom в конфигурации 8/128 начинается от $370, то в Европе потенциальному покупателю придётся заплатить уже 499 евро. За младшую модель в Азии просят от $330 за комплектацию с 6 Гб оперативной 128 Гб встроенной памяти, а за дополнительные 2 Гб ОЗУ нужно будет доплатить около 1000 рублей ($15).

 

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