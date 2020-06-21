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Не так давно на мероприятии в Германии Xiaomi предварительно показала телевизионный медиаплеер в виде стика под названием Mi TV Stick, но официальный релиз до сих пор не состоялся. Фанаты марки уже могли позабыть о предстоящем выходе устройства, как вдруг ТВ-приставка стала доступна для заказа на популярной в России китайской площадке AliExpress по цене ниже, чем была озвучена инсайдерами, а именно от 49 американских долларов. В то же время другая конфигурация устройства продаётся по совсем непривлекательной цене в $133.

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Стоит отметить, что устройство получило две версии: младшая поддерживает воспроизведение видео в формате Full HD, а старшая – уже в 4K. Ниже приведём характеристики каждой из них.

Каждая конфигурация имеет сертификацию от Netflix и Amazon Prime, двухдиапазонный Wi-Fi модуль, Bluetooth 4.2, а также пульт с голосовым управлением и помощником.

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Обратим ваше внимание на то, что, скорее всего, на данный момент стик доступен лишь для предзаказа, поэтому продавец не сможет отправить его сразу же после оплаты, а следовательно придётся подождать какое-то время.