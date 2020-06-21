Mi TV Stick появился на AliExpress до официального релиза: новинка имеет две конфигурации и цену от $49
Не так давно на мероприятии в Германии Xiaomi предварительно показала телевизионный медиаплеер в виде стика под названием Mi TV Stick, но официальный релиз до сих пор не состоялся. Фанаты марки уже могли позабыть о предстоящем выходе устройства, как вдруг ТВ-приставка стала доступна для заказа на популярной в России китайской площадке AliExpress по цене ниже, чем была озвучена инсайдерами, а именно от 49 американских долларов. В то же время другая конфигурация устройства продаётся по совсем непривлекательной цене в $133.
Каждая конфигурация имеет сертификацию от Netflix и Amazon Prime, двухдиапазонный Wi-Fi модуль, Bluetooth 4.2, а также пульт с голосовым управлением и помощником.
рекламаОбратим ваше внимание на то, что, скорее всего, на данный момент стик доступен лишь для предзаказа, поэтому продавец не сможет отправить его сразу же после оплаты, а следовательно придётся подождать какое-то время.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила