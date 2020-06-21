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Серия ThikPad Extreme изначально была разработана инженерами Lenovo для коммерческих потребителей с крупными запросами, но, как можно сделать вывод из характеристик ноутбуков, продукция может подойти и требовательным к начинке компьютера игрокам.

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На этот раз компания Lenovo рассказала о главных характеристиках лэптопа ThinkPad X1 Extreme Gen3, который может быть полезен тем покупателям, которым важна производительность, как самого процессора, так и видеокарты. Новинка может удивить наличием мобильного процессора из линейки Intel Core-H модели i9, опциональным графическим процессорным модулем nVidia Geforce 1650Ti.

Ноутбук, по сообщениям производителя, также оснащён модулем Wi-Fi 6, LTE модемом Cat16 и, как и другие модели серии, 15.6-дюймовым Full HD дисплеем с яркостью не менее 600 нит, который может откланяться на 180 градусов, образуя вместе с клавиатурой ровную поверхность. В качестве разъёмов для подключения различных устройств гаджет получит по два USB Type-A и Type-C, 3.5 мм аудиовыход и HDMI. О поддержке Thunderbolt 3.0 на данный момент не сообщалось.

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Из программных особенностей больше всего выделяется эксклюзивная для серий Extreme и P технология обеспечения максимальной производительности Ultra Performance Mode, позволяющая предоставить процессору возможность блокироваться на больших частотах. Цена девайса на сегодняшний день неизвестна, но компания готова начать продажи уже в июле этого года. Стоит обратить внимание на то, что цена на менее производительные версии лэптопа в западных странах начинается от 1700 долларов.

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Отметим, что сейчас на российском рынке доступна аналогичная модель второго поколения с мобильным Core i7 процессором и видеокартой GTX 1650 MAX-Q по цене от 163 тысяч рублей. Данный факт позволяет предполагать, что освещаемая в статье модель получит цену не менее трёх тысяч долларов.