Pocophone представил смартфон Poco F2 Pro на глобальном рынке: Snapdragon 865, 5G модем, WiFi 6 и камера на 64 Мп с инновационным теле-макро объективом
Сегодня дочерний бренд компании Xiaomi под названием Pocophone провёл презентацию, на которой представил новый смартфон Poco F2 Pro. Модель призвана стать одним из самых дешёвых девайсов, оснащённых последним и наиболее мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, или «убийцей флагманов».
рекламаPoco F2 Pro имеет поддержку сетей пятого поколения, WiFi 6, быстрой зарядки мощностью 30 Вт и FullHD+ Super Amoled дисплей повышенной яркости с поддержкой автоматического режима яркости, обеспечивающегося сенсором освещённости с 360-градусным углом захвата. К сожалению некоторых пользователей, экран нового Poco, в отличие от конкурентов, имеет частоту обновления 60 Гц, но этот недостаток с лёгкостью компенсирует полная и честная его безрамочность.
Смартфон работает на базе Android 10 с быстрым лончером от Pocophone, который является более стабильным, чем MIUI, но в то же время более удобным для кастомизации, чем чистый Андроид. Новинка получила инновационную систему охлаждения собственной патентованной разработки Pocophone LiquidCool 2.0, которая позволяет иметь меньшее потребление энергии и лучшую производительность в играх, которая, по тестам производителя, превзошла Samsung Galaxy S20+.
рекламаОтдельно стоит выделить камеру устройства, которая получила флагманский основной модуль Sony IMX 686 на 64 Мп, широкоугольный объектив, захватывающий изображение на 123 градуса, а также инновационную смежную теле-макро линзу на 5 мегапикселей. Камера девайса позволяет снимать видео высокой чёткости в разрешении 8K, а фронтальный выезжающий объектив на 20 Мп способен делать селфи в формате «слоу-мо». Компания Poco также объявила цену на гаджет: она составила 499 евро за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной и 599 евро за конфигурацию 8/256, что практически наполовину дешевле конкурентов OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20+.
рекламаВ заключение отметим, что обрастающий слухами Poco F2 и Poco M2 на сегодняшний день так и не были представлены компанией.
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