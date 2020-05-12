Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня дочерний бренд компании Xiaomi под названием Pocophone провёл презентацию, на которой представил новый смартфон Poco F2 Pro. Модель призвана стать одним из самых дешёвых девайсов, оснащённых последним и наиболее мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, или «убийцей флагманов».

Основные характеристики смартфона реклама Poco F2 Pro имеет поддержку сетей пятого поколения, WiFi 6, быстрой зарядки мощностью 30 Вт и FullHD+ Super Amoled дисплей повышенной яркости с поддержкой автоматического режима яркости, обеспечивающегося сенсором освещённости с 360-градусным углом захвата. К сожалению некоторых пользователей, экран нового Poco, в отличие от конкурентов, имеет частоту обновления 60 Гц, но этот недостаток с лёгкостью компенсирует полная и честная его безрамочность. Poco F2 Pro имеет поддержку сетей пятого поколения, WiFi 6, быстрой зарядки мощностью 30 Вт и FullHD+ Super Amoled дисплей повышенной яркости с поддержкой автоматического режима яркости, обеспечивающегося сенсором освещённости с 360-градусным углом захвата. К сожалению некоторых пользователей, экран нового Poco, в отличие от конкурентов, имеет частоту обновления 60 Гц, но этот недостаток с лёгкостью компенсирует полная и честная его безрамочность.

Смартфон работает на базе Android 10 с быстрым лончером от Pocophone, который является более стабильным, чем MIUI, но в то же время более удобным для кастомизации, чем чистый Андроид. Новинка получила инновационную систему охлаждения собственной патентованной разработки Pocophone LiquidCool 2.0, которая позволяет иметь меньшее потребление энергии и лучшую производительность в играх, которая, по тестам производителя, превзошла Samsung Galaxy S20+.

Pocophone имеет температру ниже, а уровень заряда больше после часа игры реклама Отдельно стоит выделить камеру устройства, которая получила флагманский основной модуль Sony IMX 686 на 64 Мп, широкоугольный объектив, захватывающий изображение на 123 градуса, а также инновационную смежную теле-макро линзу на 5 мегапикселей. Камера девайса позволяет снимать видео высокой чёткости в разрешении 8K, а фронтальный выезжающий объектив на 20 Мп способен делать селфи в формате «слоу-мо». Компания Poco также объявила цену на гаджет: она составила 499 евро за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной и 599 евро за конфигурацию 8/256, что практически наполовину дешевле конкурентов OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20+. Отдельно стоит выделить камеру устройства, которая получила флагманский основной модуль Sony IMX 686 на 64 Мп, широкоугольный объектив, захватывающий изображение на 123 градуса, а также инновационную смежную теле-макро линзу на 5 мегапикселей. Камера девайса позволяет снимать видео высокой чёткости в разрешении 8K, а фронтальный выезжающий объектив на 20 Мп способен делать селфи в формате «слоу-мо». Компания Poco также объявила цену на гаджет: она составила 499 евро за версию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной и 599 евро за конфигурацию 8/256, что практически наполовину дешевле конкурентов OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S20+.

реклама

В заключение отметим, что обрастающий слухами Poco F2 и Poco M2 на сегодняшний день так и не были представлены компанией.