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В конце марта в Китае состоялась презентация Redmi K30 Pro. Тогда компания Xiaomi представила аппарат на последнем флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 865 за разумную цену, составившую около 425 долларов или 32 000 рублей за младшую версию с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. После этого многим из имеющегося опыта стало известно, что на глобальный рынок смартфон выйдет уже с другим названием, например Xiaomi Mi 10T Pro или Pocophone F2. Но, уже сегодня стало известно, что аппарат будет иметь на Европейском рынке другое имя. На сайте Gearbest появился лот под названием Pocophone F2 Pro, также на странице размещены рендеры устройства, полностью совпадающие с таковыми модели Redmi K30 Pro.

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Сайт, специализирующийся на продаже электроники, сообщает, что новый смартфон будет иметь наимощнейший чипсет, аккумулятор большой ёмкости, отличную камеру производства Sony и полностью безрамочный экран «без компромиссов» – эти характеристики точно вписываются в концепцию представленного ранее устройства для китайского рынка, у которого в арсенале имеется батарея на 4700 mAh и 64-мегапиксельная камера.

Информаторы сообщают, что цена на новую модель в Европе составит не менее 649 евро за версию 6/128. В то же время до сих пор неизвестно, какой смартфон предстанет перед покупателями в качестве Pocophone F2. Однако индийский информатор Суданшу Амбхор с ссылкой на российский источник Сяомишка заявляет, что дизайн Pocophone F2 для Индии может быть копией европейской версии Redmi Note 9 Pro в зелёном цвете. Также, согласно данным индийских и американских регуляторов технических устройств, компания Poco зарегистрировала быструю зарядку на 33 Вт и аккумулятор ёмкостью 5020 mAh, что соответствует характеристикам глобального Redmi Note 9 Pro. Данная новость окончательно вводит в тупик и без того озадаченных названиями устройств Xiaomi фанатов. Теперь всё, что им остаётся делать – ждать официального анонса девайса, который, судя по аккаунту европейского отделения марки Poco, может состояться совсем скоро.