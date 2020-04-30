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Все помнят гаджеты серии Redmi Note, зарекомендовавшие себя годами использования. Сегодня компания Xiaomi презентовала телефоны серии Redmi Note 9. Младшая модель Redmi Note 9 стартует с рекомендуемой ценой в 199 долларов США за версию с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной стандарта UFS2.1 или $239 за конфигурацию 4/128.

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Смартфон получил новый процессор от тайваньской компании Mediatek под названием Helio G85, где «G» означает работу однокристальной системы на высоких частотах, обеспечивающих лучшую работу чипсета в играх. Специалисты компании Redmi на презентации сравнили работу нового гаджета в синтетическом бенчмарке Antutu со своим предшественником, Redmi Note 8(T), в результате новинка победила «восьмёрку» и набрала 205000 баллов, что почти на 40 тысяч превосходит оценку модели прошлого года.

Не обошли вниманием и фотографические возможности устройства: оно получило четверную камеру с основным модулем в 48 мегапикселей.

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Не менее поражает и автономность устройства, ведь оно получило аккумулятор ёмкостью 5020 mAh, однако процессор MTK построен на 12 нм техпроцессе, что делает экранное время «девятки» с одного заряда примерно таким же, как и у предшественника. На презентации так же показали глобальную версию Redmi Note 9 Pro Max для рынка Индии, который будет продаваться в Европе под именем Redmi Note 9 Pro и иметь 64 мегапиксельную камеру.