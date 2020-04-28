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В конце марта начался предзаказ на глобальную версию смартфона, который ранее был презентован в Индии под именем Redmi Note 9 Pro. В Европу и остальные части света он отправился как Redmi Note 9S, где S обозначает «супер». На площадке AliExpress во время фестиваля Mi Fan Festival 2020 новинку субренда Xiaomi продавали со скидкой по цене 199 долларов за версию с 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 64 Гб встроенной стандарта UFS 2.1, а также $229 за максимальную конфигурацию 6/128. Стоит отметить, что даже на тот момент цена на смартфон с новым игровым процессором Qualcomm Snapdragon 720G была крайне привлекательной, учитывая его высокую производительность благодаря ядрам Kryo 465 и отличную энергоэффективность, обеспечивающуюся техпроцессом в 8 нм.

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Склоняли к покупке и рекордный для линейки Redmi Note аккумулятор ёмкостью 5020 mAh, и хорошо зарекомендовавший себя модуль основной камеры GM2, переработанный Samsung. Но, к сожалению купивших сей девайс на старте продаж, цена на 9S с течением времени только уменьшалась, чему способствовали неудовлетворительные продажи на фоне мировой пандемии. К данному моменту в проверенном неоднократно магазине Hong Kong Goldway на AliExpress она составляет 150 долларов за версию 4/64 и $170 за максимальную конфигурацию с накопителем на 128 Гб с учётом купонов продавца, которые можно получить, написав ему, и купонов торговой площадки, входящей в холдинг AliBaba Group.

Тем не менее, не стоит впадать в горячку и совершать покупку, так как гаджет, при своём хорошем производительном оснащении, имеет существенные для некоторых людей в нашей стране минусы. К таковым можно отнести отсутствие крайне популярного в последние несколько лет модуля NFC для бесконтактной оплаты покупок, а также факт того, что в коробке с Redmi Note 9S поставляется зарядное устройство мощностью 22.5 Вт, в то время как сам телефон поддерживает лишь 18 Вт по технологии QC 4.0. Эти минусы отсутствуют у конкурентов «топа за свои деньги» - смартфонов Realme 6 и Realme 6 Pro, которые в арсенале имеют NFC и технологию зарядки VOOC с мощностью 30 Вт, превышающей флагманы Samsung. Модуль для бесконтактной оплаты есть и у старшего брата 9S – Redmi Note 9 Pro Max, презентация которого для глобального рынка, скорее всего, пройдёт 30 апреля. Также от покупки гаджета-новинки может предостеречь возможность получения в России смартфона субренда Xiaomi не ранее 16 мая, именно тогда появится регулярный рейс из Сингапура в Москву важный для тех, кто приобрёл девайс на AliExpress, так как все телефоны с площадки доставляются силами Почты Сингапура.