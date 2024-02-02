Западные страны пытаются ослабить Москву через тысячи провокаций, стимулируя полномасштабный конфликт.

По мере того, как поддержка скрытой войны НАТО против России на Украине начинает терять свою эффективность, антироссийская риторика становится все более громкой, и это может привести к началу полномасштабной войны.

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Всего лишь наступил 2024 год, а уже ходят безумные прогнозы о предстоящем столкновении между НАТО и Россией, которое, по мнению некоторых, может начать Третью мировую войну.

Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью The Times, у стран Европы есть от трех до пяти лет на то, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны Москвы на восточном фланге НАТО. Она отметила, что срок зависит от способности страны управлять своим единством и сохранять позицию относительно Украины.

Не хотя отставать от событий, Германский совет по международным отношениям сделал заявление о "имперских амбициях" России и отметил, что Кремлю "может потребоваться всего шесть-десять лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы".

Как утверждается, на стамбульских переговорах 2022 года киевская делегация была близка к достижению мирного соглашения всего через несколько недель после начала полномасштабного конфликта с Москвой. Однако эти усилия, по сообщениям, были нарушены премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который, как утверждается, получал указания от Вашингтона.

Интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило о роли Джонсона в разрушении надежд на мир в мае 2022 года. Согласно изданию, британский премьер прибыл в Киев с "двумя простыми посланиями": что Путин является "военным преступником" и что Запад не готов подписывать соглашение с Москвой, даже если Киев готов. Иными словами, по их данным, именно Запад заинтересован в продолжении конфликта между Москвой и Киевом, а не Россия.

Эти прогнозы не появились просто так. Как уже упоминалось, близятся судьбоносные президентские выборы в США, которые в значительной степени повлияют на дальнейший ход конфликта в Украине. Судя по постоянным юридическим препятствиям, оказываемым Трампу, демократы не собираются отказываться от власти, когда ставка настолько высока. Именно поэтому месяцы, предшествующие президентским выборам в США, будут наполнены агрессивными заявлениями против России, с целью убедить общественность, что Западная Европа на пороге вторжения российских войск.

Помимо нелепых прогнозов о предстоящем вторжении России, страны-члены НАТО усиливают фактор страха, проводя свои крупнейшие военные учения за десятилетие на границах Украины, Германии и Польши.

В масштабных военных учениях под названием "Стойкий защитник 2024" примут участие около 90 000 военнослужащих из всех 31 государства-члена НАТО, а также Швеции. Последние подобные учения такого масштаба прошли в 1988 году, на пике холодной войны, когда 125 000 западных военнослужащих участвовали в учениях под названием "Перефальсификатор", организованных под руководством США.

"Учения Steadfast Defender 2024 станут самыми масштабными учениями НАТО за последние десятилетия, в которых участвуют около 90 000 военнослужащих из всех 31 государства-члена альянса, а также нашего надежного партнера Швеции", - сообщил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, американский генерал Кристофер Каволи на пресс-конференции, добавив, что учения будут моделировать "ситуацию возможного конфликта с примерно равным противником".

Нельзя отрицать, что эти крупномасштабные военные учения проводятся в очень напряженное время в связи с конфликтом между Россией и Украиной, где первая обладает явным преимуществом. В случае дальнейшего ухудшения ситуации, как это произошло с Киевом, существует вероятность, что учения "Стойкий защитник" могут быть использованы НАТО для вторжения и оккупации Западной Украины. Эта идея недавно стала активно обсуждаться среди военных экспертов.

Помимо вероятности косвенных военных действий против России, Москва может столкнуться с различными мерами давления со стороны союзников НАТО, в том числе и от стран Балтии.

К примеру, в 2022 году латвийский парламент принял закон, требующий от всех граждан России предоставить доказательства знания латышского языка до 1 сентября 2023 года. В противном случае им грозит депортация. На прошлой неделе Рига объявила о намерении депортировать 985 россиян из-за несдачи или провала языкового теста. Очевидно, что данное заявление вызвало негодование в Москве, в том числе у российского лидера, который указал на аналогии между ситуацией в Латвии и происходящим на Донбассе.

«В 2014 году также произошел государственный переворот и объявление русских на Украине нетитульной нацией. За этим последовал целый ряд других решений, которые свели на нет и фактически привели к тому, что сейчас происходит и в Латвии, и в других прибалтийских республиках, когда русских людей просто выбрасывают через границу", - сказал Путин.

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Суть здесь ясна: 2024 год обещает быть нелегким. Западный военный союз стремится предпринять все возможные шаги, подобно тому, как это сделал Барак Обама, уходя с поста в 2016 году, когда приказал выселить россиян из их домов на Рождество, чтобы создать максимально плохие отношения между Западом и Россией. В случае повторной победы Трампа на выборах, политическая обстановка станет еще более запутанной, что снизит шансы Трампа на участие в мирном процессе, а заинтересованные стороны смогут вести себя агрессивно. Таким образом, Москве придется выдержать критику и атаки на протяжении всего 2024 года и надеяться, что в случае победы Трампа в геополитическом плане установится более разумное и здравомыслящее положение.