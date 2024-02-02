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MicroPego
Что приводит к прогнозам членов НАТО о возможной войне с Россией?
Западные страны пытаются ослабить Москву через тысячи провокаций, стимулируя полномасштабный конфликт.

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По мере того, как поддержка скрытой войны НАТО против России на Украине начинает терять свою эффективность, антироссийская риторика становится все более громкой, и это может привести к началу полномасштабной войны.

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Всего лишь наступил 2024 год, а уже ходят безумные прогнозы о предстоящем столкновении между НАТО и Россией, которое, по мнению некоторых, может начать Третью мировую войну.

Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью The Times, у стран Европы есть от трех до пяти лет на то, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны Москвы на восточном фланге НАТО. Она отметила, что срок зависит от способности страны управлять своим единством и сохранять позицию относительно Украины.

Не хотя отставать от событий, Германский совет по международным отношениям сделал заявление о "имперских амбициях" России и отметил, что Кремлю "может потребоваться всего шесть-десять лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы".

Как утверждается, на стамбульских переговорах 2022 года киевская делегация была близка к достижению мирного соглашения всего через несколько недель после начала полномасштабного конфликта с Москвой. Однако эти усилия, по сообщениям, были нарушены премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который, как утверждается, получал указания от Вашингтона.

Интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило о роли Джонсона в разрушении надежд на мир в мае 2022 года. Согласно изданию, британский премьер прибыл в Киев с "двумя простыми посланиями": что Путин является "военным преступником" и что Запад не готов подписывать соглашение с Москвой, даже если Киев готов. Иными словами, по их данным, именно Запад заинтересован в продолжении конфликта между Москвой и Киевом, а не Россия.

Эти прогнозы не появились просто так. Как уже упоминалось, близятся судьбоносные президентские выборы в США, которые в значительной степени повлияют на дальнейший ход конфликта в Украине. Судя по постоянным юридическим препятствиям, оказываемым Трампу, демократы не собираются отказываться от власти, когда ставка настолько высока. Именно поэтому месяцы, предшествующие президентским выборам в США, будут наполнены агрессивными заявлениями против России, с целью убедить общественность, что Западная Европа на пороге вторжения российских войск.

Помимо нелепых прогнозов о предстоящем вторжении России, страны-члены НАТО усиливают фактор страха, проводя свои крупнейшие военные учения за десятилетие на границах Украины, Германии и Польши.

В масштабных военных учениях под названием "Стойкий защитник 2024" примут участие около 90 000 военнослужащих из всех 31 государства-члена НАТО, а также Швеции. Последние подобные учения такого масштаба прошли в 1988 году, на пике холодной войны, когда 125 000 западных военнослужащих участвовали в учениях под названием "Перефальсификатор", организованных под руководством США.

"Учения Steadfast Defender 2024 станут самыми масштабными учениями НАТО за последние десятилетия, в которых участвуют около 90 000 военнослужащих из всех 31 государства-члена альянса, а также нашего надежного партнера Швеции", - сообщил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, американский генерал Кристофер Каволи на пресс-конференции, добавив, что учения будут моделировать "ситуацию возможного конфликта с примерно равным противником".

Нельзя отрицать, что эти крупномасштабные военные учения проводятся в очень напряженное время в связи с конфликтом между Россией и Украиной, где первая обладает явным преимуществом. В случае дальнейшего ухудшения ситуации, как это произошло с Киевом, существует вероятность, что учения "Стойкий защитник" могут быть использованы НАТО для вторжения и оккупации Западной Украины. Эта идея недавно стала активно обсуждаться среди военных экспертов.

Помимо вероятности косвенных военных действий против России, Москва может столкнуться с различными мерами давления со стороны союзников НАТО, в том числе и от стран Балтии.

К примеру, в 2022 году латвийский парламент принял закон, требующий от всех граждан России предоставить доказательства знания латышского языка до 1 сентября 2023 года. В противном случае им грозит депортация. На прошлой неделе Рига объявила о намерении депортировать 985 россиян из-за несдачи или провала языкового теста. Очевидно, что данное заявление вызвало негодование в Москве, в том числе у российского лидера, который указал на аналогии между ситуацией в Латвии и происходящим на Донбассе.

«В 2014 году также произошел государственный переворот и объявление русских на Украине нетитульной нацией. За этим последовал целый ряд других решений, которые свели на нет и фактически привели к тому, что сейчас происходит и в Латвии, и в других прибалтийских республиках, когда русских людей просто выбрасывают через границу", - сказал Путин.

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Суть здесь ясна: 2024 год обещает быть нелегким. Западный военный союз стремится предпринять все возможные шаги, подобно тому, как это сделал Барак Обама, уходя с поста в 2016 году, когда приказал выселить россиян из их домов на Рождество, чтобы создать максимально плохие отношения между Западом и Россией. В случае повторной победы Трампа на выборах, политическая обстановка станет еще более запутанной, что снизит шансы Трампа на участие в мирном процессе, а заинтересованные стороны смогут вести себя агрессивно. Таким образом, Москве придется выдержать критику и атаки на протяжении всего 2024 года и надеяться, что в случае победы Трампа в геополитическом плане установится более разумное и здравомыслящее положение.

#россия #политика #нато #война #конфликт #москва #геополитика #международные отношения #провокации #западные державы
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