На официальном Youtube-канале разработчиков из Behaviour Interactive вышел тизер, который раскрывает нового убийцу.

И вновь популярный, кооперативный хоррор обрастает очередным культовым персонажем из фильмов ужасов. В этот раз, в игру добавят - небезызвестного Ксеноморфа из франшизы "Чужой" (англ. Alien). Уже 8 августа разработчики раскроют больше деталей о предстоящей коллаборации.

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Тут стоит отметить, что игроки Dead By Daylight уже давно ждали выхода Чужого в своей игре, так как информация о предстоящей коллаборации появилась ещё задолго до релиза недавно вышедших DLC, где также добавляли нового убийцу и новых выживших - среди которых был известный голливудский актер Николас Кейдж.

Видео доступно на YouTube-канале Dead by Daylight. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

Также хочу напомнить, что ранее в игре были коллаборации с такими известными франшизами как: Техасская резня бензопилой, Хэллоуин, Восставший из ада.

Dead by Daylight - игра, где участвуют пять игроков: четверо выживших и один убийца. Цель выживших, завести генераторы, подав на ворота электричество, чтобы сбежать. В то время как маньяк должен успеть всех убить до того, как все сбегут.