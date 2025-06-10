У Telegram скоро появится еще один конкурент.

В Российской Федерации уже давно ходили разговоры о необходимости создать крупный национальный мессенджер, который станет полноценным аналогом зарубежным платформам WhatsApp и Telegram. Однако долгое время дело не шло дальше банальных заявлений. Процесс создания мессенджера сдвинулся с мертвой точки 31 мая 2025 года. Именно в этот день в Госдуму РФ внесли документ о создании платформы, объединяющей в себе функционал социальной сети, мессенджера и госуслуг. А сегодня парламентарии единогласно приняли данный законопроект во втором и третьем чтениях. Информацию об этом можно найти на официальном сайте Государственной Думы РФ.

Депутат Госдумы Антон Горелкин утверждает, что новая платформа будет выгодно отличаться от конкурентов за счет наличия целого ряда уникальных функций. Среди прочего, она будет глубоко интегрирована со множеством государственных сервисов. После подтверждения личности через цифровой ID юзерам предоставят доступ к широкому спектру коммерческих и государственных услуг, которые можно будет получать, не вставая с дивана, и без необходимости предоставлять бумажные документы.

С помощью мессенджера можно будет подтверждать свой возраст в магазинах или заселяться в отели. Помимо этого, на базе платформы можно будет вести полноценный бизнес. Наконец, платформа станет новым пристанищем для чатов различных образовательных учреждений, включая школы и университеты.