Новый механизм защиты для владельцев флагманских видеокарт.

Известный производитель блоков питания представил целую линейку новых продуктов в ходе крупной международной выставки Computex 2025. На стенде компании выставили множество любопытных новинок, включая сверхмощный блок питания PRIME PX-3200 мощностью 3200 Вт, бесшумный БП PRIME HPD PX-1200 Noctua Edition с вентилятором Noctua NF-A12x25 G2 PWM и радиатор нового поколения под названием OptiSink 2.0.

Однако самой интересной новинкой является крайне необычный кабель питания 12V-2×6 Ti, созданный в сотрудничестве с обозревателем компьютерного оборудования King of Wing. Судя по всему, Seasonic активно искала способы предотвратить массовое плавление разъемов питания у современных флагманских видеокарт NVIDIA и решила сделать это при помощи кастомного механизма подачи дополнительного питания.

В данный кабель встроили датчики, способные в реальном времени отслеживать напряжение и ток на каждом отдельном контакте разъема 12V-2×6. Помимо этого, кабель оснастили встроенным датчиком температуры с возможностью подачи звукового сигнала в случае возникновения внештатной ситуации. При этом пользователь может настроить кабель таким образом, чтобы он аварийно отключал питание видеокарты при превышении заданных параметров температуры и напряжения.

В комплекте с кабелем идет внешний дисплей, на который выводятся показатели мониторинга состояния разъема 12V-2×6. Цена данного решения не разглашается. Однако многие владельцы GeForce RTX 5090 будут готовы отдать круглую сумму за возможность обезопасить свою весьма недешевую видеокарту.