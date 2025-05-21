NVIDIA уже готовит замену для базовой GeForce RTX 5080.

Инсайдер под ником Kopite7kimi уже не раз раскрывал точные характеристики готовящихся к релизу графических ускорителей NVIDIA. Все его прогнозы относительно карт поколения Blackwell были крайне точны. И сегодня информатор решил поделиться с общественностью данными о спецификациях улучшенной версии GeForce RTX 5080 с приставкой SUPER. Слова инсайдера приводит издание Videocardz.

В производстве продвинутой вариации субфлагмана NVIDIA задействуют предтоповый графический процессор GB203-450-A1. У него на борту будет 10 752 ядра CUDA. Ровно столько же ядер имеет обычная GeForce RTX 5080. А это значат, что чистая производительность улучшенной карты не будет сильно отличаться от показателей базовой модели. Однако карта все же получит небольшой буст быстродействия, так как ее потребление поднимут с 360 до 400 Вт.

Куда более серьезные изменения затронут конфигурацию видеопамяти. Ее объем увеличат с 16 до 24 ГБ при шине в 256 бит, а эффективная скорость передачи данных возрастет с 30 до 32 Гбит/с. Это приведет к росту пропускной способности памяти с 960 до 1024 ГБ/с. Все компоненты 3D-ускорителя будут расположены на печатной плате PG147-SKU35. А вот дата выхода и цена GeForce RTX 5080 SUPER пока что неизвестны. Однако прошлые утечки намекали, что карта появится в свободной продаже к концу этого года.