Данные миллионов пользователей под угрозой.

Зарубежные СМИ сообщают о том, что Steam столкнулся с одной из самых масштабных утечек данных в своей истории. Одними из первых на проблему обратили внимание авторы китайского издания ITHome. Согласно их данным, хакер под ником Machine1337 выставил на продажу в даркнете огромную базу данных по 89 миллионам аккаунтов Steam. Он оценил массив данных в $5000.



Для подтверждения достоверности своих слов хакер выложил в свободный доступ информацию о 3000 случайных учетных записей из базы данных. Среди прочего там содержатся SMS-сообщения с одноразовыми кодами для Steam, а также номера телефонов их получателей. Эксперты по безопасности предполагают, что утечка произошла из-за хакерской атаки на компанию Twilio, отвечающую за двухфакторную аутентификацию пользователей Steam.

Valve уже отреагировала на происшествие и объявила о начале большого внутреннего расследования утечки. Всем пользователям сервиса Steam настоятельно рекомендуют поменять текущие пароли, а также установить двухфакторную аутентификацию через мобильный аутентификатор.