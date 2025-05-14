Пользователи видеокарт NVIDIA продолжают испытывать проблемы с ПО.

Проблемы с драйверами преследуют владельцев продукции NVIDIA еще с момента выхода первых видеокарт поколения Blackwell. Тогда пользователи начали массово сообщать о появлении черного экрана и прочих неполадках. С тех пор специалисты NVIDIA неустанно пытаются исправить многочисленные проблемы своего ПО.

И получается это с переменным успехом. На днях компания выпустила очередное обновление драйвера GeForce Game Ready с порядковым номером 576.40. Судя по его описанию, апдейт должен был исправить вылеты некоторых игр и баги, приводившие к выводу на экран черной картинки. Однако попутно разработчики добавили немало новых проблем, а заодно поспособствовали возвращению старых ошибок, исправленных прошлыми патчами.

На официальном форуме NVIDIA можно найти сотни сообщений с жалобами на неполадки свежего драйвера. Юзеры сообщают о повторном возникновении черного экрана, снижении быстродействия видеокарт при игре в некоторые проекты, проблемах с работой фирменных технологий DLSS и Multi-Frame Generation, а также о вылетах новых игр, включая шутер DOOM: The Dark Ages. А некоторые особо "удачливые" пользователи столкнулись с потерей сигнала от видеокарты прямо в момент установки нового драйвера. Исправить проблему удалось лишь при помощи перезагрузки в безопасном режиме.