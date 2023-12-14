Эпоха бюджетных ускорителей подошла к концу.

Портал Videocardz со ссылкой на инсайдерские данные с форума Board Channels сообщает, что NVIDIA планирует прекратить производство всех существующих графических ускорителей линейки GeForce GTX 1600.

Инсайдеры отмечают, что это решение затронет только бюджетные видеокарты GeForce GTX 1630 и GeForce GTX 1650, так как более производительные GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 SUPER были сняты с производства еще в прошлом году. Недорогие адаптеры бесследно исчезнут из продажи уже в первом квартале 2024 года.

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При этом NVIDIA пока не планирует выпускать другие видеокарты для заполнения пустоты в начальном ценовом сегменте. Это значит, что самым доступным графическим ускорителем NVIDIA станет GeForce RTX 3050 со средним ценником в $230. Таким образом, из модельного ряда производителя полностью исчезнут GPU дешевле $200 США. Это вполне вписывается в текущую политику NVIDIA по постепенному увеличению среднего ценника на свою продукцию. Впрочем, на рынке присутствует немало достойных "затычек" от конкурентов NVIDIA.