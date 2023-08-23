Компания Microsoft старается не отставать от конкурентов и активно внедряет в свои продукты ИИ-функции.

Нейросети продолжают активно проникать во все аспекты жизни простых людей и появляться в самых неожиданных местах. Авторы тематического издания Windows Central со ссылкой на свои собственные источники сообщают, что Microsoft готовит крупное обновление для своего знаменитого графического редактора Paint.

Журналисты утверждают, что в приложение встроят нейросеть, способную создавать изображения по текстовому описанию. Таким образом Microsoft хочет "откусить" часть аудитории у популярных сервисов Midjourney и Stable Diffusion. Журналисты опубликовали внутренний макет, демонстрирующий обновленный интерфейс приложения. На нем можно увидеть кнопку Magic Paint и боковую панель, предназначенную для ввода промтов.

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Новый функционал Paint будет базироваться на уже существующей технологии, которую использует сервис Bing Image Creator. Помимо этого функции на основе искусственного интеллекта могут добавить и в другие стандартные приложения Windows 11. К примеру, «Камера» и «Ножницы» научатся распознавать текст на фотографиях и смогут копировать его в буфер обмена для дальнейшего использования. А «Фотографии» смогут идентифицировать людей на различных изображениях, дабы вырезать их и использовать уже на других картинках.