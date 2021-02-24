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Компьютеры от Apple на M1 произвели настоящую революцию на рынке компьютеров и поставили под сомнение дальнейшие развитие систем на базе процессоров х86. И если с основной проблемой в виде адаптации приложений под новую архитектуру, дела движутся в положительном направлении, то мелкие проблемы на которые могли не обратить внимание разработчики могут проявляться в самых неожиданных местах.

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Как заметил пользователь Twitter под ником @never_released и его комментаторы, система может буквально "убивать" SSD всего за пару лет.

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Огромный накопитель в 2тб за 2 месяца система использовала уже на 1%, а среди других участников дискуссии находились участники и в 3-10%. При относительно консервативном прогнозе в 3% за 2 месяца, уже через 5.5 лет компьютер можно будет просто выбросить, т.к. память поменять на него вряд ли будет возможно или стоимость этого процесса будет равна стоимости нового компьютера.

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Пока наверняка не известно, действительно ли это настоящая проблема или всего лишь баг системы, который можно исправить. Радует то, что проблема проявляется не у всех и, возможно, будет найдено какое-то ее решение до того как система испортит встроенные диски.